Fallece Josep Verd, impulsor de las enseñanzas de ciencias de la tierra

Ha fallecido Josep Verd Crespí, impulsor de la enseñanza de las ciencias de la tierra en nuestra comunidad. Verd, autor de varias publicaciones, fue uno de los impulsores de la creación de la sección de Biología de la Universitat de Palma (actualmente Universitat de les Illes Balears).

En los últimos años había redactado varias publicaciones sobre la aplicación de las nuevas tecnologías (aula virtual, Moodle...) a la enseñanza de ciencias de la tierra. Era el representante de la junta de la APECT, reconocido ecologista-naturalista activista, autor de estudios sobre el Quaternari del pla de Palma.

La Sociedad Geocientífica de les Illes Balears han enviado un comunicado recordándole hoy con un comunicado: "Notaremos a faltar su talante y sus, siempre interesantes y aprovechables, conversaciones".

La entidad cierra su recuerdo a Verd con un poema de Guillem Colom i Ferrer:

Terra endins com les rares pedres fines

i les robustes sabes floreixents,

terra endins com les provides ruïnes

d'on brollaren els grans Renaixements...

Terra endins fins a rompre l'àrdua crosta

del clos íntim i extreure'n el tresor,

terra endins per la pàtria que hi rebrota,

terra endins amb les mans i amb tot el cor!

Terra endins sempre més, i quan avara

la mort vingui a trencar els nostros destins

de cara al cel ens sigui dolç encara

reposar enmig dels nostres, terra endins.