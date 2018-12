La baja rentabilidad marca la temporada

Debate . Representantes de segundas y terceras generaciones evalúan el papel de las mujeres y su liderazgo en el sector hotelero, con el reto de la conciliación y los desafíos que enfrenta la industria turística ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el alquiler turístico, las reformas, la ecotasa o la turismofobia.

A dos semanas de cerrar el año, continúan los balances de la temporada turística 2018, un verano que ha estado marcado por una caída en la rentabilidad, de hasta un 8%, y en el que se han consolidado las estancias más cortas de los viajeros. Las cifras excepcionales de 2017 habían dejado el listón muy alto y con la vuelta de Turquía, Egipto o Túnez al ruedo, Mallorca ha de jugar su baza: la de la calidad que ofrece un destino seguro que cuenta con una planta hotelera joven y renovada gracias al apoyo inversor y que ha de brillar también por su sostenibilidad. Del otro lado, se reclama a las Administraciones "mayor acompañamiento". Todo esto desde el punto de vista de mujeres del sector -juntas lideran más de una treintena de establecimientos-, y de la banca que apoya el desarrollo hotelero.

La mesa redonda Mujeres líderes del sector hotelero en España, celebrada en el Club Diario de Mallorca dentro de los encuentros 'Desayunos Sabadell', reunió el lunes pasado a Begoña Amengual, directora general de Mac Hotels y Pure Salt Luxury Hotels; Rosina Batle, administradora en la Dirección General de Mar Hotels, cadena que también cuenta con la marca Majestic Resorts en Punta Cana (República Dominicana); María Frontera, presidenta de la FEHM; Vanessa Cabau, directora general de Cabau Hotels y el hotel Glòria de Sant Jaume; Carolina Quetglas, directora general de BQ Hoteles y de la agencia receptiva Sidetours y vicepresidenta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Balears; Elvira Martínez, directora de Negocio Turístico de la Dirección Territorial Este del Banco Sabadell, y Ana Martorell, directora de Banca de Empresa de Balears del Banco Sabadell. Siete mujeres representantes de la hotelería familiar y de la banca a debate con Maria Ferrer, directora de este rotativo.

Como no podía ser de otra manera, el liderazgo femenino y la conciliación fueron los temas que abrieron la mañana.



Liderazgo femenino

Hace 20 años, imposible

Desde la visión de María Frontera, criada por su madre danesa, quien ya le "inculcó" que no se podía estar bajo la tutela masculina, pasando por Carolina Quetglas, que ya era directora general de los hoteles cuando se recuerda casi dos décadas atrás, hasta la percepción de la más joven de la mesa, Rosina Batle, quien señala a su abuela como la "precursora y ejecutora de Mar Hotels" aunque durante el franquismo ella "no podía firmar". Begoña Amengual afirma no haber tenido "dificultades" por formar parte de una empresa familiar y Vanessa Cabau apunta que con el relevo generacional "parece que te dan el título, pero te has esforzado mucho", mientras todavía "hay muchos puestos ocupados por hombres que llevan muchos años haciendo lo mismo". No obstante, reconocen ser aún minoría, a pesar de que la hostelería es una rama que destaca por la presencia femenina.

Desde la óptica de la banca, El vira Martínez observa que en Banco Sabadell, donde son mayoría las trabajadoras (60% frente al 40%), todavía entre los directivos ellos son mayoría, seis de cada diez. Sin embargo, el Plan de Igualdad de la entidad ha recibido el distintivo Igualdad en la Empresa, reconocimiento del ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social por sus políticas en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.



Conciliación y roles

La hostelería es más flexible

Aunque "un hotel está abierto 24 horas, como recuerda Quetglas, y "la empresa familiar es tu vida" -acota Cabau-, "la hostelería es más flexible", afirma Amengual, y "la pareja que te acompaña es importantísima", añade Frontera. El caso es que una misma se va "buscando la conciliación", reconoce Martorell.

¿Todavía hay profesiones marcadas por el género en el sector?, interpela Maria Ferrer. Así es, corroboran las tertulianas. "Jamás me ha llegado un currículum de un hombre" para camarera de piso, advierte Quetglas. Sin embargo, cada vez se van incorporando más ingenieras, las directoras de hotel son mayoría en Cabau Hotels y en la Escuela de Hostelería de la UIB hay más mujeres que se forman para ser directivas.



Mayor apoyo

Consolidar Platja de Palma

Tras el cierre de temporada se abren retos, como "consolidar" Platja de Palma, zona en la que ha habido gran inversión y "más despiste", asegura Cabau apuntando a la Administración. En ese sentido, Frontera critica que mientras ha bajado la rentabilidad y se han hecho grandes inversiones, el sector público no ha acompañado. Quetglas va a más allá, por cautela "hemos parado una reforma de 414 habitaciones", ante la caída de la rentabilidad este año, "entre el 7 y el 8%".

Desde el Sabadell, Martínez explica que para analizar operaciones de financiación para un hotel, el banco hace un análisis histórico de cinco años atrás por prudencia. Se ha acompañado a grandes inversiones dentro y fuera de España con préstamos sindicados con otras entidades

Nervios entre los turoperadores

"De momento están quitando aviones", afirma Quetglas sobre el efecto brexit, mientras Cabau incide en que la devaluación de la libra alarma por su impacto en el día a día del turista británico. Hay preocupación, reconoce Batle, máxime cuando en Mar Hotels el 70% del mercado es británico. Lo positivo ante la incertidumbre es la excelente conectividad aérea entre España y Reino Unido, dice Frontera.