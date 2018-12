Bauzá cuenta en Berlín "las diez mentiras del movimiento independentista catalán"

El expresident José Ramón Bauzá ha viajado a Berlín para participar en el Annual Conference on Cultural Diplomac, donde impartirá una conferencia bajo el título "las diez mentiras del movimiento independentista catalán". El ahora senador del Partido Popular asegura que el objetivo de su intervención es "decir bien alto y bien claro cuál es la realidad de los hechos".



José Ramón Bauzá ha anunciado su viaje en un vídeo grabado en el aeropuerto de Lisboa, minutos antes de poner rumbo a la capital alemana. El expresidente ha asegurado que "lo peculiar" del ciclo de conferencias es que será "el único constitucionalista" que asistirá. "Para que os deis cuenta, estarán (entre otros) Elsa Artadi, actual vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Toni Comin, uno de los consejeros fugados y el propio Artur Mas, a parte de toda la plana mayor de TV3".





Mañana en Berlín, en el Annual Conference on Cultural Diplomacy, daré conferencia titulada "Ten lies of the catalan independence movement".

Desenmascararé su relato ante los indepes, pues estarán tb Toni Comín, Artur Mas o la plana mayor de TV3. Internacionalicemos la verdad. pic.twitter.com/OUW4zVdodM