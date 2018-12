Críticas unánimes al juez Florit

Público: "Los registros a periodistas buscan destruir al fiscal Subirán"



El diario Público abrió casi todo el día con una información exclusiva: "Los registros a periodistas en Palma buscan destruir al fiscal que investiga el caso Cursach", tituló este medio digital. "Fuentes policiales revelan a Público que 'se ha pactado en los despachos' que no se va a perseguir al magnate de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach, por el presunto delito fiscal contenido en el informe policial filtrado, y que se quiere hacer responsable al fiscal Subirán de revelación de secretos para 'hacer zozobrar toda la causa' sobre la mafia policial y del PP", explicaba el periódico.

"Este despliegue de extorsiones y actuaciones rayanas en la prevaricación se han desplegado para exonerar al emperador de la noche mallorquina, el magnate de las discotecas, hoteles y puticlubs de Palma y Calvià, Bartolomé (Tolo) Cursach", publicó.



El País: "Ni un juez puede oponerse al anonimato de las fuentes"

El País dedicó su editorial a este escándalo judicial: "Un derecho y un deber", tituló el diario de Prisa, que empezó el texto recordando que el secreto profesional de los perdiodistas es un derecho recogido en el artículo 20 de la Constitución.

"Además representa también una obligación de los informadores, que, si no pueden garantizar la confidencialidad, tampoco podrían cumplir lo que la sociedad les reclama: contar frente a cualquier presión todo aquello que debe ser contado. Para poder realizar esta tarea es imprescindible que puedan garantizar a aquellas fuentes que necesiten permanecer en el anonimato que nadie, ni siquiera un juez, puede ponerse por encima de ese mandato", explicó el editorial.



La Vanguardia: "Esto puede derivar en un daño irreparable a la información"



En La Vanguardia José María Brunet, periodista especializado en información de tribunales, publicó un análisis titulado "La información judicial, en peligro", en el que expuso su preocupación porque "este asunto puede derivar un daño irreparable para el derecho a la información, en la medida en que se levanten barreras difíciles de franquear para los periodistas, situados a partir de ahora en un terreno de grave inseguridad jurídica y profesional".

"En el caso del Diario de Mallorca, visitado previamente por los agentes, no exhibieron el documento del juez, y ante la negativa a la demanda de entrega de dispositivos de la redacción, se limitaron a decir que no esperaban esa respuesta y que ya volverían. Ayer no regresaron", escribió el periodista.



eldiario.es: "La actuación prepotente y anticonstitucional de un juez"



Eldiario.es publicó un artículo de opinión de la periodista Elisa Beni que tituló "¡Compañeros periodistas, ciudadanos todos!" y en el que mostró su alarma por lo sucedido.

"La actuación unilateral, prepotente y anticonstitucional de un juez de Instrucción no sólo vulnera los derechos de dos compañeros de Diario de Mallorca y de Europa Press sino que pone en riesgo los derechos de todos los periodistas y, por ende, de todos los ciudadanos de este país", escribió esta periodista especializada en Tribunales.



Asociación mundial de periódicos y editores: "Consternados por una actuación que socava la libertad"



La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias WAN-IFRA y el Foro de Editores Mundiales WEF condenó ayer los registros e incautaciones policiales que tuvieron lugar el martes en Diario de Mallorca y en la agencia de noticias Europa Press Balears en el marco de la investigación por el caso Cursach.

"Estamos consternados con la actuación policial, que ha socavado la libertad de prensa al intentar incautar material periodístico que corre el riesgo de exponer información sobre fuentes confidenciales", señaló Vincent Pèyregne,director de la asociación mundial de editores.



Sindicatos: "La requisa de sus móviles es un ataque al secreto profesional"



La Agrupación de Periodistas de CCOO calificó de "vulneración de los derechos fundamentales" la actuación policial y judicial ocurrida el martes. "La requisa de sus ordenadores y teléfonos móviles en el marco de la investigación sobre la presunta filtración de un informe policial del denominado caso Cursach constituye un ataque al derecho de los periodistas al secreto profesional", apuntó el sindicato.

Por su parte el sindicato USOIB también se solidarizó con los periodistas afectados. "USOIB defiende el derecho al secreto profesional y está con los periodistas", indicó.

Asimismo, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Agrupación de Periodistas de UGT reivindicaron que el secreto profesional "es irrenunciable" para los periodistas.



Televisión: Apoyo de Andreu Buenafuente y el Gran Wyoming



La noche del pasado miércoles Andreu Buenafuente y El Gran Wyoming expresaron su apoyo, a través de sus programas de televisión, a los dos periodistas a los que el juez Florit incautó sus móviles para descubrir la fuente de una información. Buenafuente, en su programa 'Late Motiv', dedicó el programa a los dos medios afectados. Wyoming, por su parte, habló de "una clara violación de un derecho fundamental". Ayer 'El Intermedio' volvió a recordar a los redactores.