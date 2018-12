Los antiautopista a Ensenyat: "En mayo nos quedaremos en casa y no votaremos"

Las caras de circunstancias que se les quedaron ayer a los miembros de Més y de Podemos en el Consell de Mallorca, por las críticas contra la autopista, fueron muy significativas. Especialmente cuando escucharon en boca de sus hasta hace poco afines miembros de la Plataforma Antiautopista diciéndoles que han perdido su confianza en ellos y en las elecciones del mes de mayo no les van a votar. "Piensen en lo que ha ocurrido en Andalucía y si siguen con estas políticas territoriales los votantes de izquierdas nos quedaremos en casa", aseveró Mariano Reaño de Amics de la Terra y miembro de la Plataforma Antiautopista mirando al presidente del Consell y candidato de Més al Govern, Miquel Ensenyat.

Los activistas antiautopista quisieron dejar patente su malestar cuando en un anterior pleno no les dejaron intervenir acogiéndose al reglamento. Reaño dirigió directamente sus palabras a Podemos y más intensamente a Més y les recordó: "Al PSOE no le preocupa lo que piensen las entidades ecologistas, pero a Més y Podemos sí les debe preocupar por haber acatado este proyecto de los socialistas que sabemos que no están nada de acuerdo".

Por su parte, Margalida Ramis, portavoz del GOB, dejó claro que los ecologistas no se conforman con el recorte de nueve metros anunciado por Carreteras para calmarles. De hecho, acusó al Consell de "mentir y de haber realizado una autopista con el mismo modelo de carreteras del PP y UM". Ramis también intentó la reacción de Més y Podemos, recriminando que apoyaran este proyecto con la escusa de que está en el Pacto y "que sabemos que no es su modelo". La portavoz del GOB criticó que el Consell "acometa esta obra faraónica" y no haya hecho nada sobre movilidad sostenible como también tienen firmado en el Pacto. "Paren el desastre que están perpetrando", apostilló Ramis dirigiéndose a un Miquel Ensenyat muy incómodo con las palabras que estaba escuchando en la sala de plenos.

La Plataforma Antiautopista le recriminó a Garrido que la modificación realizada necesita también "la exposición pública, un nuevo proyecto y un nuevo presupuesto y no aprobarla sin pasar ningún trámite". Los activistas se unieron al PP en esta reclamación, pero con una finalidad diferente: ellos quieren paralizar las obras y el PP que se realice el proyecto más grande.

Mercedes Garrido responde



La consellera de Territorio, Mercedes Garrido, negó las aseveraciones de los Antiautopista. "El proyecto permite estos pequeños cambios, como ocurre con todos los proyectos de esta envergadura. Una vez realizadas las catas de los terrenos y plasmar el proyecto sobre el trazado, hemos visto que se podía modificar reduciendo la anchura entre los carriles. No se trata de ninguna modificación sustancial, ya que el tronco principal de la carretera no se tocará". Garrido admitió que se equivocó al hablar de modificación del contrato: "Lo hice para que la gente entendiera el cambio que hemos podido realizar reduciendo la anchura".