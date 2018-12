La izquierda y la derecha se unen por la libertad de información

La izquierda y la derecha se unen para defender la libertad de información tras los hechos ocurridos en Diario de Mallorca y la Agencia Europa Press de Baleares. La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha subrayado que en una "democracia plena y consolidada" como la española "no caben actuaciones" como las ocurridas el martes pasado. "Nosotros seguimos apostando por esta democracia consolidada, por la libertad de prensa y por supuesto porque los periodistas puedan tener a salvo sus fuentes", ha continuado Lastre.

El expresidente del Congreso y actual miembro de la dirección del PSOE, Patxi López, también se ha pronunciado y ha advertido de que "no hay democracia si no hay una información plena y libre de presiones y no hay una información plena si no hay un buen periodismo y un buen periodismo necesita siempre de unas buenas fuentes", que "muchas veces necesitan del anonimato para ser fuentes".

En palabras de López, esa es la razón de que exista el secreto profesional, protegido en la Constitución y en cualquier sistema democrático. Por eso la decisión del juez Florit, a juicio de López, "no sólo inaudita sino contraria al propio sistema democrático y a la propia Constitución".

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha comentado que "requisar información" es "una mala noticia" que condena. "Decía Churchill que lo que diferencia a una democracia de un régimen autoritario es que cuando llaman a la puerta a las cinco de la mañana es el lechero. Que en España llamen a la puerta de un medio de comunicación a requisar información creo que es una mala noticia que condeno", ha subrayado.

Casado ha instado al Gobierno a no "atacar los medios privados" y ha criticado a la izquierda por "insultar a algunos periodistas por sus collares o sus abrigos" y "crear portales y radios públicas en ayuntamientos cuando no les gustan las noticias". "Lo mismo que le ha pasado a Europa Press, le pasó a ABC, OkDiario y El Mundo, con burofaxes, amenazando por parte del Gobierno y le ha pasado también a un portal que fue requerido de la información de pendrives cuando estaba realizando una investigación", ha apostillado.

El líder de la formaicón naranja, Albert Rivera, ha subrayado que la libertad de prensa es "un derecho fundamental" y una "necesidad" para la democracia. Rivera ha remarcado que "siempre" defenderá la libertad de expresión si se ejerce "dentro de la ley". Y añade:"Por tanto, me imagino que si hay alguna intervención judicial o algún proceso judicial en curso, tendrá que hacerse conforme al Estado de derecho y no pisoteando un derecho".

Desde la formación de Pablo Iglesias también ha mostrado su rechazo a la incautación judicial de ordenadores y teléfonos a periodistas de Europa Press Baleares y del Diario de Mallorca por publicar una información sobre el 'caso Cursach'. El secretario general de Podemos ha destacado que cualquier agresión que trate de "amedrentar" a los periodistas cuando investigan casos de corrupción es ir "contra la democracia".

"Me parece gravísima cualquier agresión contra la libertad de información", ha indicado Iglesias, quien ha agregado: "Máxima solidaridad con los periodistas que están investigando a delincuentes".

Diario de Mallorca y Europa Press han presentado una querella contra el juez Miguel Florit, que ordenó el registro de los medios y requisó el teléfono a los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou.