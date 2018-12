Crean una aplicación móvil para guiar a turistas y residentes por la isla

Una empresa mallorquina acaba de desarrollar Uep Mallorca, una aplicación gratuita compatible con dispositivos IOS y Android que nace con la vocación de responder a la pregunta que habitualmente se hacen residentes y turistas: ¿Qué hacer en Mallorca?

"Lo que nos diferencia de otras apps de guías turísticas es que nosotros proponemos al visitante un viaje a su medida basándonos en sus preferencias y cuidando todos los detalles. Y al residente le ofrecemos una completa agenda de actos y ferias actualizada cada día priorizando sus gustos", afirma Tino Martínez, CEO de Uep Mallorca.

La aplicación se dirige a tres tipos de usuarios: los que viven en Mallorca, los que la visitan por primera vez y los que repiten. A partir de ahí esta herramienta ofrece rutas, ideas, propuestas de restaurantes y una agenda diferenciada para cada segmento.

"Ofrecemos a cada usuario un plan lo más personalizado posible a sus gustos y necesidades. Por ejemplo, si vienen en grupo, en pareja, con niños€ Hay una agenda para la noche y otra para el día, y ambas incluyen sugerencias de bares, restaurantes, museos, conferencias o cualquier acto programado para ese día y los siguientes", explica Martínez.

Asimismo, la aplicación tiene "memoria", indica el CEO de Uep Mallorca. "Sabe si le has dado un like a un determinado evento, o si has estado mucho tiempo en un restaurante en concreto. Aprende qué le interesa a cada usuario y en función de eso le propone el mejor plan", valora.

La herramienta también pone el foco sobre cultura popular y curiosidades relacionadas con la isla para "escapar del tópico del sol y la playa", subraya Martínez. Hay datos poco conocidos, como por ejemplo qué actor de Juego de Tronos tiene relación con Mallorca. O cuáles son algunos de los escenarios de la isla en los que se han rodado decenas de películas y anuncios. También aparecen los libros que tienen relación, directa o indirecta, con la isla.

La aplicación ofrece multitud de ventanas abiertas a Mallorca para descubrir su cara más popular y, tambiém, la más desconocida.