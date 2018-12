Borrell: "Pensé que era en Venezuela"

Por una vez dos sectores normalmente a la gresca se dan la mano: periodistas y políticos muestran juntos su apoyo contra la orden por parte del juez Miguel Florit de intervenir material periodístico del redactor de este diario, Kiko Mestre, y de Blanca Pou, de la agencia de noticias Europa Press, algo que consideran un claro ataque contra la libertad de información.

Tal es su condena que algunos se han permitido el lujo de ironizar, es el caso del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien preguntado ayer en el Foro ABC por esta decisión judicial, dijo que pensaba "que había pasado en Venezuela", a pesar de asegurar no tener conocimiento del caso. "No puedo opinar de lo que no sé, pero yo pensaba que eso había pasado en Venezuela", respondió el ministro.



Cort y Parlament: "Sin medios de comunicación libres no hay democracia"



La junta de gobierno del ayuntamiento de Palma y el Parlament expresaron ayer "su apoyo y solidaridad con los dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca". Los grupos parlamentarios se unieron así a la defensa de la libertad de prensa.

El alcalde Antoni Noguera constató que "sin medios de comunicación libres no hay democracia ni una sociedad bien informada", en cuanto a los grupos parlamentarios, cabe destacar que Margalida Prohens, portavoz del Partido Popular, calificó de "inadmisible" que se intente coartar a un medio de comunicación de preservar a sus fuentes informativas y recordó que "la libertad de prensa es un derecho constitucional".

Sin embargo, el senador del PP Miquel Ramis salió en defensa de la actuación del juez Florit a través de un mensaje en su cuenta de Twitter: "Ya está bien de que citando la libertad de expresión se avasalle, se humille y se condene públicamente a los demás. Los medios de comunicación, al igual que los políticos, tienen una cuota de responsabilidad importante, y los tribunales deben dirimirlo". Pero no todo quedó ahí y una hora después su crítica fue más allá al lanzar otro tuir: "Y por cierto, si la libertad de expresión -o información- es uno de los pilares de nuestra sociedad, señora Armengol, la Justicia es el Estado de Derecho, la democracia no es posible sin Justicia. ¡Un respeto para la Justicia, dejen que haga su trabajo, siempre!".



Ximo Puig: "La libertad de información es un fundamento del sistema político"



Pero no solo políticos locales han mostrado su apoyo a los periodistas, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, manifestó ayer que "nadie puede atentar contra un derecho fundamental como es el ejercicio libre de la profesión periodística para defender el interés general".

Puig se pronunció así en el Foro Económico Santander, donde recordó que la Constitución, impregnada de los valores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableció la libertad de expresión e información "como fundamento del nuevo sistema político".



Fernández Vara: "Necesito pensar que es algo excepcional, fuera de la norma"



A nivel nacional también, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, defendió en un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca que "no hay una democracia perfecta sin una prensa libre". "Quiero pensar que es un hecho excepcional, o mejor dicho necesito pensar que es un hecho excepcional, y que no forma parte de la norma", apuntó a este respecto el presidente extremeño.



Llorenç Huguet: "Apoyo a Diario de Mallorca y a Europa Press Balears"



Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears, (UIB) también quiso apoyar ayer a los periodistas con un escueto mensaje en su cuenta de Twitter con el que llamaba a todo el mundo a respetar la libertad de prensa y el secreto profesional. "La libertad de prensa y el secreto profesional son valores democráticos que todos hemos de respetar. Apoyo a Diario de Mallorca y a Europa Press Balears".



Formentera: Protesta en el Calvario con la boca tapada



Por su parte, los periodistas de todos los medios que desarrollan su labor en Formentera quisieron protestar por la diligencia ordenada por el juez Florit. Estos profesionales de la pitiusa menor se concentraron en el Calvario para mostrar su total rechazo a esta medida, para lo cual se fotografiaron tapando su boca con la mano.

El País: "El secreto profesional es la garantía del derecho a la información"



Medios de alcance nacional también se pronunciaron. El Comité de Redacción de El País también se hizo eco ayer del sentir general de los periodistas de este diario y de la agencia de noticias. Los profesionales del Comité recordaron, a través de un comunicado, que "el secreto profesional, amparado por el artículo 20 de la Constitución española, de la que estos días se cumple el 40º aniversario, no es un privilegio de los informadores sino la garantía del derecho a la información de los ciudadanos". Además, añadieron que "cualquier actuación que ponga en riesgo este derecho socava los cimientos del sistema democrático y del régimen de libertades que con tantos sacrificios recuperamos hace ahora 40 años".



News Media Europe: "Debe protegerse el derecho a no desvelar las fuentes"



La asociación de medios de comunicación News Media Europe, de la que forman parte España, Reino Unido, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Chipre, Hungría, entre otros, condenaron, por su parte, la redada policial que tuvo lugar el miércoles en Diario de Mallorca y en la sede de la agencia de noticias Europa Press. La asociación europea condenó "el claro ataque contra los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación".

Pero no fue la única agrupación internacional del sector que mostró su apoyo, ya que también la radio pública francesa FIP y la mayor organización europea de periodistas, European Federation of Journalists lo hicieron. Este último exigió a través de su cuenta de Twitter que "las autoridades respeten y protejan el derecho de los periodistas a no desvelar sus fuentes".



Estudio Jurídico Balear: "El derecho a no desvelar las fuentes no es absoluto"



Los abogados del Estudio Jurídico Balear (EJB) prefirieron mostrarse cautos ante lo sucedido este miércoles, ya que aunque reconocieron estar de acuerdo con el derecho de un informador "a no ser obligado a revelar las fuentes informativas utilizadas", resaltan que "no se trata de un derecho absoluto" ya que de lo contrario el informador podría dedicarse sistemáticamente a inventar historias de su gusto bajo el amparo del anonimato de sus fuentes".

El EJB considera "la actuación [del miércoles] perseguía un objetivo legítimo". Sin embargo, reconoce que le faltan datos como saber si agotó el Juzgado otros medios para averiguar la identidad de las fuentes "para dilucidar si dicha actuación era "estrictamente necesaria".



Manifiestos: "Exigimos respeto a un periodismo libre, pilar básico de la democracia"



Más de 200 periodistas de diferentes medios de comunicación entregaron ayer a la fiscal general del Estado, María José Segarra, una carta en la que denuncian las entradas y registros efectuados tanto en Diario de Mallorca como en Europa Press. Aprovechando que Segarra asistía a las 9.30 horas a un acto con motivo del V Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española, dos periodistas le hicieron entrega de la carta, firmada por más de 200 profesionales de medios de comunicación en la que se muestran "sumamente alarmados" por las entradas y registros ordenados por el juez Florit.

Por otro lado, la Asociación de Periodistas de Balears (APIB) promovió ayer un manifiesto "para exigir el respeto al ejercicio de los periodistas en su labor informativa con garantías de independencia y libertad".

Casi trescientas personas firmaron este manifiesto, con el que reclaman "respeto a un periodismo libre, pilar básico en una democracia" y piden a la Fiscalía General del Estado que retire su apoyo "a estas actuaciones coercitivas hacia los periodistas que informan sobre casos relevantes de corrupción".



Concentración: Periodistas, unidos hoy en Cort por el secreto profesional



El sindicato y la asociación de periodistas de Balears han convocado para hoy, a partir de las 20 horas en la plaza de Cort, una concentración conjunta en defensa del derecho al secreto profesional y contra la incautación de los teléfonos de dos redactores en el marco del caso Cursach. El Sindicato de Periodistas de Balears (SPIB) registró ayer en la Delegación del Gobierno el aviso para un acto al que se adhiere la Asociación de Periodistas (APIB).

El conocido artista suizo rudy schwizgebel, residente en la actualidad en el municipio de ses Salines, ha querido plasmar mediante una ilustración cómo los periodistas están defendiendo su labor ante la orden del juez Florit.