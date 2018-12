El País y la asociación News Media Europe condenan el "claro ataque contra la libertad de prensa" sufrido en Baleares

El comité de Redacción de El País y la asociación News Media Europe, de la que forman parte España, Reino Unido, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Chipre, Hungría, entre otros, han condenado hoy la redada policial que tuvo lugar ayer en Diario de Mallorca y en la sede de la agencia de noticias Europa Press, con el objetivo de confiscar teléfonos móviles, ordenadores y documentación de varios periodistas para averguar una filtración relacionada con el marco del caso Cursach.



Ambas agrupaciones se han sumado así a la sorpresa y preocupación expresada tanto por diversos sectores de la profesión, del mundo político y judicial entre otros, ante la actuación del juez Florit, que ordenó registrar este rotativo por investigar a Bartolomé Cursach.



"Los periodistas de El País queremos recordar que el secreto profesional, amparado por el artículo 20 de la Constitución española, de la que estos días se cumple el 40º aniversario, no es un privilegio de los informadores sino la garantía del derecho a la información de los ciudadanos", han señalado desde el Comité a través de un comunicado. "Cualquier actuación que ponga en riesgo este derecho socava los cimientos del sistema democrático y del régimen de libertades que con tantos sacrificios recuperamos hace ahora 40 años", añaden.



En este sentido se ha expresado también la asociación europea de periodistas, que ha condenado "el claro ataque contra los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación".



Pero no han sido las únicas agrupaciones del sector que han mostrado su apoyo a los periodistas de este diario y de Europa Press Baleares, ya que también la radio pública francesa FIP y la mayor organización de periodistas del continente EFJEUROPE. Este último ha exigido a través de su cuenta de Twitter que "las autoridades respeten y protejan el derecho de los periodistas a no desvelar sus fuentes".