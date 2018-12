Aznar: "La situación catalana empieza a tener una deriva hacia la 'kale borroka. De ahi a la violencia no hay más que un paso"

"Las instituciones catalanas están gobernadas por los más radicales y la situación empieza a tener una deriva hacia la 'kale borroka' como la que se vivía en el País Vasco. De ahi a la violencia no hay más que un paso". Así lo ha advertido esta tarde el expresidente del Gobierno, José María Aznar, en un acto celebrado en el Club Diario de Mallorca, donde ha presentado su libro 'El futuro es hoy. España en el cambio de época", donde ha advertido de que "en España se ha producido un golpe de Estado, promovido por la Generalitat que no ha sido resuelto" y ha abogado por no negociar con los nacionalistas de Cataluña. "Cuando uno rompe los pactos constitucionales, los diálogos son inútiles", ha remarcado.

En un un acto presentado por la directora de Diario de Mallorca, Maria Ferrer, el presidente de FAES, que ha analizado con el periodista John Müller la crisis territorial que atraviesa el país, ha apelado a volver a aplicar el artículo 155 de nuevo y a desarticular al movimiento secesionista. "Si no se corrige va a empeorar", ha vaticinado Aznar, quien ha denunciado que tal y como se ha visto en los últimos días "se está llamando a la kale borroka desde las instituciones. Eso se llama estado de insurrecion". Un país no puede tener un futuro optimista si no se desarticula el estado de insurreción", ha alertado.

Ante esta situación, el presidente de FAES ha destacado que "el golpe de Estado no se ha desarticulado, solo se puso ante la justicia a unas pocas personas, los responsables no han sido desarticulados. Eso requiere una situación muy seria, y eso es lo que no se ha hecho", ha lamentado el expresidente del PP, quien ha hecho un llamamiento a resolver el orden constitucional y a atajar los nacionalismos.

En este sentido, ha echado la vista atrás para reocordar que el orden constitucional comenzó a resquebrajarse en 2004 con la llegada al poder del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, "que habló de la Guerra Civil" e introdujo la Memoria Histórica.

Así Aznar ha apuntado que la Transición es una "historia de consensos" y que el partido socialista en España decidió "quebrar ese juego 2004, cuando se vuelve a politicas guerracivilistas", y ha apuntado que ahora con la moción de censura se ha ido "a peor".

Preguntado por sus pactos con los nacionalistas durante sus gobiernos (1996-2004), ha incidido en que en la actualidad ha cambiado la actitud de los dirigentes catalanes nacionalistas, que "ya no se integran en el sistema", como hacían durante sus mandatos, sino que ahora "son secesionistas".

En otro orden de cosas, analizando el panorama político actual, en el que han aparecido nuevos partidos como Ciudadanos y Vox, ha apuntado que sería muy deseable que converjan "las tres derechas". "El orden constitucional hoy descansa en la responsabilidad del centro derecha", ha subrayado Aznar, quien ha señalado que "Europa ha girado a la derecha y España va a girar a la derecha", ha asegurado.

A la presentación del libro de Aznar ha acudido una nutrida representación de dirigentes del PP de las islas, como el líder del PP, Gabriel Company, la portavoz parlamentaria del PP, Marga Prohens, la portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Palma, el exconseller de Turismo Jaume Martínez, el exconseller de Educación, Francesc Fiol, el alcalde de Santanyí Llorenç Galmés, entre otros.