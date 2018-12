Apoyo de la profesión a la libertad de información de Diario de Mallorca

Diario de Mallorca se ha convertido este miércoles en el centro de la noticia ante el ataque que sufrió ayer, junto con Europa Press, por parte del juez Miguel Florit que ordeno incautar material de dos periodistas que investigan el caso Cursach. Televisiones, radios, periódicos y destacados profesionales periodísticos han mostrado su apoyo a la libertad de información y el derecho a la información de los ciudadanos. La directora de este rotativo, Maria Ferrer, y el periodista Kiko Mestre, a quien los agentes policiales requisaron su móvil y pretendieron que les entregara su ordenador, están siendo protagonistas de la jornada informativa.



La jornada de Kiko Mestre ha arrancado con una entrevista en la Cadena SER para el programa 'Hoy por Hoy', en el que Pepa Bueno se ha interesado por conocer cómo sucedieron los hechos ayer, cuando el redactor de este diario fue obligado a entregar su teléfono, en un ataque a sus comunicaciones personales y profesionales y su intimidad. También ha conversado con Josep Cuní, para la SER Catalunya.



El periodista Manuel Jabois, en la Cadena SER en su comentario diario se ha pronunciado sobre "el secuestro de las fuentes". "Si el juez y la policía quieren saber la información que tienen los periodistas, deben comprar el periódico o encender la radio", ha dicho sobre la intervención judicial en Mallorca. "Si lo que quieren saber es cómo han obtenido esa información, deben promover una reforma constitucional, que además está de moda. Reformas la Constitución, pulverizas el derecho a la información y con un poco de suerte se publica solo lo que un juzgado quiera, con fuentes propias y exclusivas". Recuerda Jabois que "en el centro de todo está Bartolomé Cursach, quien durante décadas "simbolizó la corrupción en la isla de la forma más efectiva: disolviendo las fronteras entre policía, política, empresarios o prens". Perseguir la corrupción consiste "en jugar con nuestras reglas de juego, no las del enemigo".



El programa 'Al Dia', de IB3 Ràdio, ha tenido como invitada a la subdirectora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi, y 'Els Dematins', de IB3 Televisió, ha conectado en directo con la redacción del periódico y ha entrevistado a la directora, Maria Ferrer.





És el moment per conèixer millor la situació viscuda ahir a la redacció del @diariomallorca després del registre policial pel Cas Cursach. #ElsDematinsIB3 pic.twitter.com/Qrk3NZSlyT — Els Dematins IB3 (@ElsDematinsIB3) 12 de diciembre de 2018

La Policía irrumpe en la sede de Europa Press Baleares y el Diaro de Mallorca para requisar información periodística ► https://t.co/WPQSjOKUoH pic.twitter.com/Av8Dep78Mt — Espejo Público (@EspejoPublico) 12 de diciembre de 2018

"Deleznable y condenable"

también han acudido a Diario de Mallorca para entrevistar a nuestra directora, quien anoche adelantaba la portada de este rotativo a, directora de 'Hora 25', en la SER. Además tanto los diarios nacionales como locales han dando seguimiento a la noticia y Diario de Mallorca se ha convertido enPor otro lado, e, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que la incautación de material a los periodistas por parte de la policía es "absolutamente rechazable y condenable, no por los periodistas que también, sino"Yo venía en el coche escuchando la radio y lo que he pensado, sin ánimo de molestar, es si el juez que ha hecho eso se ha leído la Constitución porque tengo serias dudas de que se la haya leído", ha asegurado Delkáder durante su intervención en un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Comunicación.En este sentido, Augusto Delkáder ha defendido que"La Constitución no es un bufé de desayuno, que uno coge el croisant pero no coge las tostadas. Es un menú único, largo y estrecho, pero largo. Yo no sé lo que le ha pasado por la cabeza a ese juez o que motivación ha tenido", ha subrayado Delkáder.{C}