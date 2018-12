Reunión en el Psiquiátrico para repartir las plazas

"Ha sido una treta, un engaño continuo, una perversión de los acuerdos alcanzados de mesa sectorial sobre la bolsa única de contratación", interpreta Guillem Vila, vicepresidente del sindicato CSIF, única formación que se opuso hace pocas semanas a esta convocatoria de carácter excepcional para seleccionar aspirantes para nombramientos temporales (interinajes) de técnicos/as de la función administrativa.

"Cuando realizaron el primer llamamiento, nosotros les dijimos que no podían hacer otro listado porque ya existía una bolsa de trabajo de esta categoría más antigua, en el hospital de Inca. Por eso hicieron una modificación del acuerdo de bolsa única alcanzado en mesa sectorial, para cargarse la bolsa de Inca que era más antigua", critica Vila.

Luego, según el relato de este líder sindical, el Servei de Salut realizó otro llamamiento público que, de nuevo, "desde el CSIF recurrimos al considerar que incurría en errores de forma y por desacuerdo en la baremación que se hacía de los candidatos", añade el líder sindical.

"Me dieron la razón parcialmente y tuvieron que hacer otro llamamiento para apuntarse a la bolsa. Cuando estuvieron en ella todos los que querían recolocar, hacen una crida pública para ofrecerles los puestos interinos vacantes de la función administrativa", prosigue Vila.



Reparto sin sindicatos



En estas cridas públicas lo habitual es que concurran los interesados y que el acto esté supervisado por los sindicatos, pero en este caso no fue así, a tenor del testimonio del vicepresidente del CSIF, que asegura que este "reparto" de puestos de trabajo interinos se materializó el 8 del pasado mes de octubre en el salón de actos del hospital Psiquiátrico.

"Volvimos a impugnarlo porque no habían sido avisados los sindicatos y nos planteamos interponer un contencioso-administrativo por este llamamiento a nuestro juicio irregular. No obstante, nuestra letrada nos dijo que este recurso no tendría recorrido porque el Servei de Salut había modificado antes los acuerdos de mesa sectorial sobre la bolsa única y el llamamiento era ahora, por tanto, legal", continúa.

En esa reunión en el Psiquiátrico a los admitidos en la lista provisional se les ofrecieron dos tipos de contratos interinos, unos por una duración de seis meses y otros indefinidos hasta que se convocaran las oposiciones de la categoría, circunstancia que Vila corrobora que no se producirá hasta el año 2022.

El vicepresidente del CSIF también añade que a Son Espases han llegado tres o cuatro técnicos que el gerente no esperaba. "Pero no se va a quejar porque sus nóminas no las paga el hospital, sino Servicios Centrales del IB-Salut", concluye el sindicalista su denuncia de una operación que –asegura– se comenzó a fraguar en el mes de junio y finalizó el pasado 8 de octubre, con la reunión y posterior reparto de plazas en el salón de actos del Psiquiátrico.