El PSOE blinda a personal afín en plazas interinas del IB-Salut

El Servei de Salut (IB-Salut) convocó recientemente y de manera excepcional una selección de aspirantes para nombramientos temporales (léase aquí contratos interinos de larga duración) de la categoría del grupo técnico/a de la función administrativa (grupo profesional que engloba a los licenciados superiores no sanitarios). A resultas de la misma, varios de sus actuales cargos de confianza han ocupado de manera inmediata plazas interinas.

Es el caso del director y de la subdirectora de gestión del hospital de Can Misses y del subdirector de gestión de Son Llàtzer que, en realidad, ejercía labores de comunicación en el IB-Salut y que en estos momentos ocupa una plaza interina de técnico audiovisual en Son Espases.

Otro caso de estas colocaciones de personal afín a los actuales dirigentes del Servei de Salut sería la del hoy responsable de la unidad de reconocimiento de deuda del IB-Salut, una persona que comenzó su relación con el IB-Salut en 2016 con un contrato de servicios de diez meses de duración y que las fuentes del PP que han denunciado esta situación desconocen cómo ha podido acumular los puntos necesarios para ser elegido para esta plaza técnica en esta selección extraordinaria.

Y aunque no han podido ser colocados por no alcanzar la puntuación suficiente, otros dos altos cargos figuran en el listado definitivo de admitidos. Se trata del director y del subdirector de gestión de Son Espases, que continúan en la lista para futuros llamamientos. Y también está el caso de la subdirectora de gestión del área de recursos humanos de Son Espases, persona que fue excluida porque no pudo acreditar el catalán exigido.

Con respecto a los altos cargos de gestión del hospital ibicenco, que son matrimonio en su vida privada, ya ocupan sendas plazas interinas de técnico de la función administrativa. Él, como tecnico de infraestructuras en servicios centrales del IB-Salut; y ella como técnica de gestión económica en Son Espases.

La portavoz parlamentaria del PP, Marga Prohens, no duda en calificar esta convocatoria extraordinaria y posterior adjudicación de una plaza interina de "maniobra poco ética" cuando menos. Su lectura de los hechos es muy simple: Estos altos cargos eran personal de confianza y, por tanto, corrían el riesgo de que con un vuelco electoral en los comicios del próximo mes de mayo hubieran tenido que cesar en sus cargos.

Con este cambio de plaza, continúa la portavoz del PP, por una parte estos cargos "se blindan en un puesto de trabajo técnico ante posibles cambios electorales". Y por la otra van acumulando méritos y experiencia para que cuando se convoquen las oposiciones de su categoría profesional concurran a ellas con una considerable ventaja.

Algo que, según fuentes sindicales consultadas, no se producirá antes de 2022. Por no tener, subrayan, en esta categoría profesional todavía no tienen ni decidido el temario que habrá que prepararse para el concurso oposición.

Consultado el IB-Salut sobre cuál era el sueldo del matrimonio que llevaba la gestión de Can Misses y cuánto está cobrando en estos momentos en las plazas de técnico que les han sido adjudicadas con carácter temporal, el Servei de Salut explica que el salario de un director de gestión del área de salud de Eivissa y Formentera asciende a 57.035 euros mientras que el de una subdirección alcanza los 51.866 euros.

Dejan de ganar 30.000 euros



Por el contrario, aquí en Palma percibirán 39.793 euros por cabeza, tal y como están establecidos los emolumentos de un técnico de la función administrativa en la tabla retributiva vigente en el Servei de Salut para 2018. De estas cifras se puede colegir que el matrimonio ha "perdido" con su traslado a Palma la suma de 29.315 euros.

Todas estas cifras son extrapolables al subdirector de gestión de Son Llàtzer, que también habrá pasado de percibir los citados 51.000 euros brutos anuales a los 39.700 que percibe un técnico de esta categoría.

Desde el IB-Salut matizan no obstante que "el matrimonio decidió apuntarse a la bolsa extraordinaria porque ella estaba embarazada. Cuando son llamados (para ofrecerles una plaza interina de técnico) las circunstancias personales de ambos han variado. Han tenido un hijo y por una cuestión de reunificación familiar, ya que en Eivissa carecen de familia, deciden trasladarse a Mallorca".

No obstante, para Marga Prohens, que no duda de la legalidad de esta convocatoria extraordinaria ni de la baremación y méritos contraídos por los que han ocupado los primeros lugares de la lista, es de lamentar la falta de ética en situaciones como ésta y otras similares que recuerda que también se han producido en esta misma legislatura.

Abandonar el barco



"¿Qué mensaje se lanza a la ciudadanía cuando alguien que ha estado dedicado a labores de gestión en el Servei de Salut abandona el barco meses antes de las elecciones?", se pregunta antes de recordar otro caso muy indicativo que, en su opinión, abona su denuncia. "Javier Murillas era el director médico de Son Espases, un cargo de confianza que cesaría en caso de cambio político, y se presentó a la jefatura de Medicina Interna, puesto para el que tenía que ser evaluado por sus subordinados y para el que, por supuesto, salió elegido", recuerda Prohens. A modo de conclusión, la portavoz parlamentaria del Partido Popular denuncia que "llueve sobre mojado porque en la anterior legislatura del Pacto varios directivos del Servei de Salut se sacaron plazas de una oposición que ellos mismos negociaron y convocaron".

El IB-Salut aseguró ayer que la bolsa se ha hecho conforme a normativa y de acuerdo con los sindicatos, y que el objetivo es estabilizar estatutarios eventuales y disponer de un bolsín actualizado ya que todas las bolsas estaban agotadas. "Cualquier persona que cumpla los requisitos puede apuntarse a la bolsa y el llamamiento es por criterio puro de méritos", aseguran desde el organismo.