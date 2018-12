Company critica que Armengol no pidiera al ministro "los 240 millones que debe de carreteras"

El portavoz parlamentario del PP, Biel Company, criticó ayer que la presidenta del Govern, Francina Armengol, no haya reclamado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "los 240 millones que el Gobierno nos debe desde el año 2004 en materia de transportes". "Armengol tenía una oportunidad buenísima para pedirle al Gobierno que pague a Balears lo que le debe del convenio de carreteras de 2004", señaló.

Armengol se reunió con Ábalos el viernes, y según Company, "todo fue una comedia". "Anunciar que van a firmar un convenio ferroviario de 100 millones en 10 años es una broma, es vender humo", afirmó.

También señaló que "no está mal" que el descuento del 75 por ciento de descuento para residentes en vuelos con origen o destino las islas esté incluido en el Régimen Especial de Baleares (REB), no obstante, apuntó que "no es necesario" para el cumplimiento del mismo.

"El ministro de Fomento ha venido a Palma a decir que incluirá dentro del REB el 75 por ciento, y la presidenta del Govern, Francina Armengol, nos lo ha vendido como un gran logro, cuando el 50 por ciento de descuento se aplicó un año tras otro sin estar dentro del REB", explicó. De este modo, acusó a Armengol y Ábalos de organizar el encuentro en el Consolat de Mar para "hacer creer" a los ciudadanos de Balears "que si no se mete el descuento en el REB se podría ir" y aseguró que "eso es una gran mentira".