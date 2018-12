Ábalos no descarta aplicar una tarifa máxima para residentes en los vuelos

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se comprometió ayer en Palma a incluir una tarifa máxima para los vuelos entre la batería de posibles medidas para atajar los incrementos de los precios de los vuelos por parte de algunas compañías aéreas tras la subida del descuento de residente al 75%. Ábalos realizó este anuncio tras reunirse con la presidenta del Govern, Francina Armengol, quien le planteó la posibilidad de adoptar esta medida.

El ministro precisó que el último dato del que dispone Fomento refleja una subida del 12% en el precio de los vuelos hasta agosto, por lo que el Observatorio del Estado analiza los precios está elaborando un informe para ver "en qué medida" se están produciendo incrementos como consecuencia del 75% de descuento de residentes. En este sentido precisó que "no se puede constatar estas informaciones hasta que no estén cerradas las liquidaciones de las compañías", que disponen de dos meses para presentarlas. No obstante, ya se está elaborando un informe que someterá "a la Comisión de Asuntos Económicos para ver "qué medidas adoptar" y, además, dará "parte a la Comisión de los Mercados y la Competencia" ante los incrementos detectados.

Ábalos, quien compareció ante los medios de comunicación junto a Armengol, precisó que entre las posibles medidas para impedir estos incrementos también se estudiará el que las plataformas de contratación de billetes aéreos ofrezcan el precio antes de que el usuario informe de si es residente de las islas y, por lo tanto, tiene derecho al descuento del 75%.

El ministro admitió que el incremento de los precios era un "efecto previsible" del aumento del descuento de residentes ya que "la bonificación se produce sobre el precio regular que hay en ese momento". Añadió el descuento del 75% "supone un gran esfuerzo para las arcas públicas, que excederá de los 900 millones de euros el próximo año" para los residentes de Balears, Canarias, Ceuta y Melilla.

"Con estas cosas no se puede jugar y seremos muy escrupulosos", afirmó. Por ello, dejó claro que si se detecta que alguna compañía ha infringido la Ley al subir los precios "el Ministerio será contundente" y se aplicarán sanciones. "Tenemos que ver todas las medidas que podemos abordar para impedir que pueda haber un encarecimiento de los billetes derivado de las bonificaciones por residente y, si realmente hay un hecho irregular, el Ministerio aplicará las sanciones correspondientes", precisó.

El incremento de los precios de los vuelos en las conexiones de Balears con la Península fue una de las cuestiones que abordaron en su reunión de ayer Armengol y Ábalos, en la que el ministro mostró su apoyo al Plan de Movilidad de Balears y repasó las inversiones previstas por su departamento en Balears, entre ellas la de 187 millones de euros hasta 2022 en el Plan Funcional del Aeropuerto de Palma.

Ábalos recordó que este Plan supondrá la ampliación y remodelación del Área Terminal del Aeropuerto y de la plataforma de estacionamiento de aeronaves además de la ampliación y reorganización del edificio de aparcamiento y los viales de circulación.