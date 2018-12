600.000 pacientes de Baleares plantaron al médico entre enero y octubre

Pese a que el Servei de Salut informa con sms a sus usuarios de la inminencia de una cita con el especialista o con el médico de cabecera, casi 600.000 pacientes (599.986) dejaron plantados a sus facultativos en los diez primeros meses de este año, según datos facilitados por el IB-Salut.

Este número de inasistencias, aunque muy elevado, tan solo supone porcentualmente el 7% (6,98%) del total de citas programadas hasta octubre, periodo durante el cual se concertaron un total de 8.595.766 consultas en los centros de salud y en los hospitales públicos de esta comunidad.

En Primaria se concertaron 7.358.330 consultas a las que "faltaron" 500.224 pacientes, el 6,8%. Por islas y en este mismo nivel asistencial, el porcentaje de inasistencias fue más elevado en Eivissa y Formentera donde casi alcanzó el 10% (9,84%) al no concurrir 100.812 pacientes a alguna de las 1.024.517 citas médicas programadas.

Tras las Pitiüses figura Mallorca con más inasistencias, el 6,37% del total (371.434 pacientes olvidaron la cita), y Menorca se erige como la isla donde más se respetan: faltaron 27.978 enfermos (5,54%) a alguna de las 504.968 programadas en los centros de salud menorquines hasta el pasado mes de octubre.

En el caso de las consultas con el especialista que tienen lugar en los hospitales, Eivissa y Formentera vuelven a proclamarse como las dos islas que menos respetan las consultas programadas.

En el hospital de Formentera había fijadas hasta octubre 8.861 consultas pero no se realizaron por ausencia del paciente 940, el 10,6% del total. En Can Misses el porcentaje de inasistencias es muy similar, del 10,4%, al no concurrir 14.331 pacientes sobre un total de 137.800 citados.

En Mallorca, sus hospitales públicos citaron en estos diez primeros meses a 956.348 pacientes y finalmente no asistieron 74.409, el 7,8% del total. Por último, los menorquines vuelven a situarse como los isleños más responsables al faltar al 7,5% de sus citas médicas, eventualidad en la que incurrieron poco más de diez mil pacientes (10.082) de los 134.427 que habían sido citados previamente en el Mateu Orfila.