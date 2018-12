PP y Cs critican que el Parlament no celebre el 40 aniversario de la Constitución

El PI, PSIB, Podemos, PP, Cs, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca defendieron ayer la reforma de la Constitución, cada uno en unos aspectos distintos, y PP y Cs criticaron "la falta de actos conmemorativos" del día 6 de diciembre tanto en el Ayuntamiento de Palma como en el Parlament.

Además, el portavoz de MÉS per Mallorca, Nel Martí, señaló que su formación no acudirá al acto organizado para hoy en el Palacio de la Almudaina con motivo del 40º aniversario de la Carta Magna para "expresar que esta necesita ser reformada para dar respuesta a la realidad de la sociedad". La portavoz parlamentaria adjunta del PP, Marga Prohens, criticó que el presidente del Parlament, Baltasar Picornell, de Podemos, no haya promovido actos conmemorativos. Mientras, la portavoz de Cs, Olga Ballester, defendió que se conmemore la aprobación de la Carta Magna. "Vivimos una transición ejemplar y aunque quizá deberían eliminarse los aforamientos y algunos aspectos judiciales", señaló.