El PP teme que Madrid incluya en el REB los 250 millones de carreteras

Biel Company y Francina Armengol mantuvieron ayer en el Parlament un nuevo cara a cara con la mejora de la financiación como tema de fondo donde no faltó la bronca entre ellos. El líder popular le preguntó a la presidenta del Govern sobre los 250 millones de euros que Madrid lleva desde el 2005 sin pagar del convenio de carreteras y que los tribunales han dictaminado que debe abonar a las islas. Company mostró su preocupación porque el Gobierno central quiera incluir este dinero en el nuevo Régimen Especial para Balears (REB).

"No tenemos REB, no hemos recibido ni un euro de estos 250 millones de carreteras y tampoco sabemos nada del nuevo sistema de financiación, todo es postureo y candidez ante Madrid. No permita que los 250 millones en carreteras se incluyan en el REB, ya que es un dinero que se debe a Balears de hace años. Más trabajo señora Armengol, ya que usted es una muy mala negociadora", le espetó un Biel Company crecido a la presidenta.

Francina Armengol le recordó que "gobierne quien gobierne siempre hemos estado reivindicando más dinero para los ciudadanos de las islas y la verdad que nos lo han puesto fácil, ya que ustedes en cuatro años no reclamaron nada a Madrid y cuando Montoro recortaba a Balears tuvo la boquita cerrada, señor Company".

La presidenta volvió a asegurar ayer que el REB "será una realidad muy pronto y estamos trabajando en la ampliación de Cabrera y en recibir competencias". Pese a las palabras de Armengol, en el PP no las tienen todas consigo. Entre otras cosas porque la propia presidenta en ningún momento negó que Madrid no quiera incluir en el REB los 250 millones de euros en carreteras que Madrid en tiempos de Zapatero no quiso abonar y que los tribunales dieron la razón al Govern.

Asimismo, los populares tampoco se fían del REB ante las reticencias del Gobierno de Pedro Sánchez a mejorar la financiación reveladas por este periódico.