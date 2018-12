Jaume Garau mandó al Govern correos en favor de una consultora ajena

Jaume Garau, el exjefe de campaña de Més en las últimas autonómicas e investigado por prevaricación y tráfico de influencias, mandó al Govern, en agosto del 2016, unos correos para recomendar que la empresa MTR (More Than Research S.L.) fuera invitada a un negociado para realizar unas encuestas sobre satisfacción de los turistas en Balears, un sondeo sobre el que él realizó un análisis posterior. Garau escribió el 4 de agosto de ese año a Pere Muñoz, también investigado y entonces director gerente de la Agencia de Turismo Balear, "Gloria al cielo y la tierra" cuando su recomendación se asumió y MTR fue admitida al negociado, que a la postre ganó al ser la única concursante que se presentó.

Según las querellas de la fiscalía anticorrupción y del Partido Popular, Jaume Garau recomendó a MTR porque las encuestas eran necesarias para su posterior trabajo de valoración, un contrato que Pere Muñoz le habría adjudicado dentro de una política de Administraciones regidas por Més para recompensar a su ideólogo de campaña.

De acuerdo con las querellas y con un informe policial obrante en el sumario del caso Contratos, la Agencia Balear de Turismo fraccionó un único trabajo (encuestas-análisis) para poder adjudicar a dedo a Garau la parte de la valoración. El trabajo de campo efectuado por MTR costó 58.000 euros más IVA y el informe de Garau supuso 21.568 euros con IVA.

Las gestiones de Garau ante el Govern se acentuaron a medida que un representante de MTR le informaba de que no habían sido invitados al negociado. El principal acusado en el caso Contratos, reenvió a la Agencia Balear del Turismo los correos de MTR quejándose de quedar al margen del negociado.

La necesidad de encontrar alguien que hiciera los sondeos nació de un primer negociado que se abrió en julio para hacer "un barómetro" sobre los turistas que visitan Balears y al que se invitó a cinco empresas, pero ninguna se presentó.

"Si no se adjudicaba este negociado sin publicidad (el barómetro) la empresa Regio Plus (de Jaume Garau) no podía hacer su trabajo, analizar los resultados de las encuestas de MTR. Es por lo que se entiende que el objeto a realizar es uno, no se puede realizar un análisis sin las encuestas y no sirven de nada las encuestas no analizadas", sostiene la Policía.

Sin embargo, Jaume Garau y Pere Muñoz han negado ante el juez instructor que se fraccionara el trabajo sobre los turistas. De hecho, Garau ha sostenido que resulta más económico para las Administraciones hacer sondeos y luego usar los resultados de los mismos en distintos estudios y no hacer una encuesta para cada informe. La fiscalía estudia acusar a Garau o pedir el archivo.