Armengol anuncia multas contra los fondos buitre que no cedan viviendas

La presidenta del Govern, Francina Armengol, anunció ayer en el Parlament que se está investigando a los grandes tenedores de viviendas para saber si han cedido sus inmuebles vacíos para destinarlos a Viviendas de Protección Oficial (VPO), tal y como obliga la nueva Ley de Vivienda a las personas que tengan más de 10 casas que lleven vacías más de dos años.

En concreto, según relató la presidenta Armengol a preguntas de la diputada del grupo mixto Xelo Huertas, se están investigando los fondos buitre, que tal y como reveló este periódico un solo fondo de grandes tenedores cuenta con 150 casas vacías en Palma y sin cederlas al Govern para que puedan ser utilizadas por familias sin recursos.

"Se incrementarán los inspectores y estamos investigando a estos grandes tenedores que tengan más de 10 viviendas y que hace más de dos años que están vacías, se están abriendo los expedientes necesarios y se aplicarán las sanciones oportunas en base a la Ley de Vivienda", aseveró ayer la presidenta en el Parlament en el turno de preguntas de la sesión de control al Govern.

De igual modo, Francina Armengol apuntó que hasta el momento los grandes tenedores de viviendas vacías ya han inscrito un total de 850 inmuebles en el registro del Govern para convertirlas en VPO. En la mayoría de los casos son bancos y entidades financieras, pero también hay particulares y empresas inmobiliarias que han hecho el oportuno registro de los inmuebles.

La diputada del grupo mixto y expresidenta del Parlament, Xelo Huertas, fue la que interpeló ayer a la jefa del Ejecutivo autonómico sobre esta cuestión, mostrando su preocupación por la falta de actuación del Govern contra los fondos buitre que tienen cientos de viviendas vacías sin inscribirlas en el registro para su cesión al Govern. Huertas le recordó a Armengol que "si bien es cierto que han incrementado el presupuesto para esta área, no veo el dinero suficiente para contratar a los 17 inspectores que ustedes apuntan que van a dotar al departamento de inspección y creo que debe ser una cuestión prioritaria para hacer frente a estos fondos que controlan el mercado de viviendas". Francina Armengol le contestó a la diputada Huertas que "niego la mayor de que este Govern no está actuando en esta cuestión" y reiteró que se abrirán expedientes e impondrán sanciones a los grandes tenedores de viviendas que no cumplan con la Ley.

Huertas se hizo eco de la información publicada por Diario de Mallorca el pasado 25 de noviembre. De hecho, la diputada le preguntó en concreto por el caso destapado por este periódico. Los fondos buitre son los grandes ausentes del registro público de viviendas desocupadas del Govern. Ni una sola de estas sociedades inscribió sus pisos vacíos para ponerlos a disposición del IBAVI en el plazo legal. Acumulan cientos de viviendas desocupadas por toda la isla y rechazan inscribirlas en el registro público. El Govern lamentó la falta de colaboración de estas sociedades.