El aeropuerto de Palma se colapsará con el control de equipajes por el 'brexit'

Nadie sabe nada. A una semana de que el Parlamento británico apruebe, o no, el día 11 el acuerdo sobre su salida de la Unión Europea (UE). Se vislumbran todos los escenarios posibles pero no hay dudas de que el 'brexit' causa vértigo y en el aeropuerto de Palma se vaticina el caos con el control de los equipajes de los pasajeros del Reino Unido. Más de 3,7 millones llegaron en 2017 al archipiélago y a partir del 30 de marzo, con su salida de la UE, serán ciudadanos extracomunitarios, y como tal entrarán a un Son Sant Joan que no está preparado para gestionar el control de sus maletas.

"No hay infraestructuras para hacer frente a esta situación", advirtió ayer Miguel Morey, jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Balears. El aeropuerto cuenta con 18 cintas para equipajes, y los vuelos de los británicos se agolpan en picos horarios, de manera que será harto complicado afrontar estas situaciones. En Eivissa y Menorca todavía será "peor".

Así está el panorama ante el divorcio entre británicos y europeos y este fue uno de los asuntos tratados en el seminario La empresa española ante el brexit, iniciativa organizada por la Secretaría de Estado de Comercio y el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX España Exportación e Inversiones), junto con el Govern, la Cámara de Comercio de Mallorca y la CAEB.

En la Cámara de Comercio se trató de dar pistas a los empresarios, congregados en una sala repleta, pero en el aire y en las exposiciones de los representantes del ministerio de Fomento, el de Industria, Comercio y Turismo, Aduanas y Turespaña solo hay cabida para una palabra: incertidumbre. "Todo puede pasar" ante este "escenario incierto", apuntó Juan Ramón Calaf, director territorial de Comercio y delegado de ICEX en Balears.

Reservas de paquetes



"Lo fundamental es que sigan operando vuelos". Sobre nuestro primer mercado emisor de turismo, Carlos Ruiz, director adjunto de la Consejería de Turismo en Londres de Turespaña, dice que para los británicos "viajar es como el pan y la mantequilla", no desean que se trastoquen sus vacaciones en las que la comunidad balear representa su segundo destino en España. A pesar de un retroceso del 2,2% para 2018 con este mercado, cuyo gasto crece, "por ahora no ha habido efectos en turismo por el 'brexit' y los británicos siguen reservando paquetes, en menor medida, pero con la tranquilidad de que en caso de "disrupción", se les devolverá el dinero.

Reino Unido y España son los países con mayor conectividad –28 aeropuertos españoles tienen vuelos con 27 aeródromos británicos–, de ahí que sea "fundamental" el acuerdo en transporte aéreo, clama Ruiz.

En el acuerdo del 'brexit' no se menciona al transporte aéreo, aunque "lleva implícito" que en el periodo de transición, hasta 2020, se mantendría el "statu quo actual", revela David Benito, subdirector de Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil, del ministerio de Fomento. Apela a que Aena ha analizado la afectación de los aeropuertos por la inspección de equipajes y su paso por aduanas. Por cuota de mercado, Balears, con un 19% como destino prioritario de los británicos tras Canarias, será el más afectado, con Vueling a la cabeza como la aerolínea española que más británicos transporta, en séptimo lugar en un ranking que lidera Ryanair.