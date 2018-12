Son Espases hace 71 trasplantes de riñón y bate su récord del año pasado

Por segundo año consecutivo, el hospital de Son Espases ha batido su propio récord de trasplantes establecido el año pasado, ejercicio en el que realizó un total de 70 transferencias de riñones a pacientes que los necesitaban. Pues bien, dos trasplantes renales realizados el pasado sábado, día 1, han permitido establecer la marca de este año en 71, uno más que en 2o17 a la espera de lo que ocurra en este último mes del año, tal y como explicó Julio Velasco, jefe de la UCI y coordinador de trasplantes del hospital de referencia. Velasco reveló también que Son Espases también ha batido este año el récord de donantes que tenía establecido desde el año 2014 en 48.

"Hasta ahora hemos conseguido solo aquí (en Son Espases) que 52 personas donen sus órganos. El anterior récord, que data de 2014, era de 48 donantes, por lo que estamos muy contentos con el trabajo realizado", se congratuló el coordinador de estas complejas transferencias de órganos.

Pero para poder realizar los citados 71 trasplantes han sido necesarios donantes de los otros dos hospitales de referencia de las islas. Así, Velasco reveló que en Can Misses se han captado a otros cinco donantes mientras que en el Mateu Orfila menorquín se obtuvieron otros tres. Así, hasta estos días, en esta comunidad autónoma han donado sus órganos un total de 60 personas.

Diecinueve en asistolia



Respecto a la forma de donación, el coordinador de trasplantes de Son Espases detalló que de sus 52 donantes 33 lo hicieron cuando se encontraban ya en muerte encefálica mientras que los 19 restantes lo hicieron en asistolia, esto es, en una situación irreversible de parada cardiorrespiratoria.

Esta modalidad de donación, de la que Velasco apuntó que es la que está permitiendo pulverizar los registros de trasplantes no solo en Son Espases sino en todos los hospitales especializados de todo el país, se puso en marcha en esta comunidad a partir de junio de 2016. Permite extraer los órganos de personas que sufran ya unos daños neurológicos irreversibles e incompatibles con la vida pese a que no se encuentren aún en situación de muerte encefálica.

Con respecto a los cinco donantes de órganos de Eivissa, el coordinador informó de que todos ellos lo hicieron de la manera tradicional, esto es, cuando su actividad cerebral ya era completamente inexistente.

Por contra, se congratuló Velasco, los tres donantes captados por el Mateu Orfila menorquín lo fueron en asistolia lo que es una buena prueba, recalcó el intensivista, del esperanzador futuro de esta nueva técnica para conseguir captar más donantes de órganos.

"Este último sábado hicimos los dos últimos trasplantes renales y la verdad es que los resultados que hemos cosechado han sido muy buenos", se congratuló un Julio Velasco que, no obstante, no albergaba muchas esperanzas de batir la marca establecida el pasado sábado. "El mes de diciembre es un mes muy especial, con muchas fiestas. El año pasado solo conseguimos un donante durante su trascurso", concluyó el coordinador no sin antes resaltar que el 25% de los donantes en esta comunidad son extranjeros, lo que constituye a su juicio un gran logro habida cuenta la menor tradición de donar órganos en sus países de origen.