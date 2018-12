El PP balear abre la puerta a pactos con Actúa-Vox para recuperar el Govern

Las elecciones andaluzas están siendo un balón de oxígeno para el PP de las islas, que está dispuesto a recuperar las principales instituciones con los pactos que haga falta. Es por ello que abren la puerta a acuerdos con Actúa-Vox de Jorge Campos, expresidente del Círculo Balear, para volver a gobernar. Así lo expresó el diputado y portavoz adjunto del PP, Juan Manuel Lafuente: "Si la izquierda pacta con Podemos o partidos separatistas, como ha ocurrido aquí en Balears con Més, se pueden estudiar las circunstancias y los programas concretos". Mientras Lafuente hacía estas manifestaciones, el presidente del PP Biel Company desde Madrid, ya vaticinaba "un cambio al frente de las instituciones a partir del mes de mayo".

Lafuente quiso matizar también que "existen importantes discrepancias ideológicas" entre ellos y consideró que los resultados de Andalucía son un "claro castigo al Gobierno Sánchez y su pacto con los independentistas".

Minutos antes de asistir al Comité Ejecutivo Nacional del PP en Madrid, el presidente popular, Biel Company se mostraba eufórico: "Los extremismos crecen en toda Europa y en el PP tenemos claro que queremos ser el referente del centro-derecha y aplicar los valores de toda la vida, con sentido común y huyendo de los extremos como los de izquierda, que gobiernan con Sánchez en Madrid y en Baleares".

Company expresó su sorpresa por "los nervios" de la presidenta Armengol, y de los partidos de la izquierda, ante las perspectivas de cambio en Andalucía y recordó que ella "gobierna en Balears con 14 diputados y los peores resultados de su historia". "A la izquierda se le nota el nerviosismo porque pueden perder la poltrona, ya que en mayo habrá un cambio en nuestras islas y el PP volverá a ser la fuerza más votada y cualquier cambio pasará por el PP", apostilló el líder popular de Balears.

Xavier Pericay, portavoz de Ciudadanos, se mostró dispuesto a que también exista un cambio en las islas. No habló de pactos, lo que sí dijo es que ellos están "dispuestos a liderar este cambio". Pericay señaló directamente a los socios nacionalistas de la presidenta: "Al PSIB no le ayuda nada gobernar con Més porque este partido está claramente al lado de quienes intentaron un golpe de Estado". El portavoz de Ciudadanos también recriminó que Armengol "permitiera a la vicepresidenta, Bel Busquets, visitar a los políticos independentistas". Desde el PSOE, la diputada Joana María Camps, exigió al PP que "no deje entrar a la ultraderecha en las instituciones". Camps admitió los malos resultados de los socialistas, pero consideró que "lo ocurrido en Andalucía no se puede extrapolar a Balears".



"Obsesión centralizadora"



Desde Més no escondían ayer su preocupación por la obsesión "centralizadora y castellanizadora", según la diputada Joana Aina Campomar. El presidente del Consell y canditato al Govern, Miquel Ensenyat, se mostraba dipuesto a liderar un "frente contra la extrema derecha". Para Ensenyat el programa de Vox comporta "un peligro específico para los trabajadores, mujeres, personas LGTBI e inmigrantes".

El político econacionalista subrayó que Vox quiere "eliminar" el autogobierno logrado por las comunidades autónomas con la "complicidad" del PP y Cs tras disfrutar del mayor periodo de "progreso y bienestar de la historia".

Por su parte, Alberto Jarabo (Podemos) culpó al "abstencionismo de permitir que el monstruo de tres cabezas formado por PP, C's y Vox" tenga mayoría absoluta en Andalucía". "Los partidos de izquierdas tenemos que tener altura de miras, responsabilidad respecto a los Acuerdos por el Cambio que protegen a nuestros ciudadanos", añadió el podemita. Entretanto, Francina Armengol mostró preocupación y nervios tras lo ocurrido en Andalucía con la irrupción de Vox. Armengol se negó en dos ocasiones a valorar lo ocurrido. Pese a que Susana Díaz y Francina Armengol son enemigas declaradas desde hace tiempo, al entender el problema de Cataluña de forma muy diferente, la líder socialista de Balears no estaba nada contenta. Se remitió a las valoraciones del partido. Por ello, declinó hablar del tema en la toma de posisión del nuevo jefe de la Policía Nacional y en el patronato del museo de Es Baluard.