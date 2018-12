Jorge Campos: "Tendremos aquí mejor resultado que en Andalucía"

Jorge Campos, líder de Actúa-Vox en Balears, no esconde su optimismo tras la irrupción de su formación coaligada en Andalucía con 12 diputados en el Parlamento Andaluz. "En Baleares nuestro resultado será aún mejor que el de Andalucía, ya que el mensaje del separatismo golpista y contra la unidad de España está mucho más arraigado en las islas. La reconquista de España ha empezado en Andalucía y seguirá imparable" Campos se perfila como el candidato al Parlament por Balears del partido sorpresa de ayer domingo en las elecciones andaluzas, junto a su número dos Malena Contestí. Si bien Actúa-Vox todavía no ha designado oficialmente los candidato en las islas. Tiene formados los equipos pero aún no ha dado el pistoletazo de salida a la precampaña.

"En los próximos meses mucha más gente se dará cuenta de que para desalojar a la corrupción se precisa un partido como Actúa-Vox. En Andalucía así lo han entendido y el cambio pasa por Vox, ya que una coalición de PP, PSOE y Ciudadanos sería seguir con el mismo sistema de corrupción como hasta ahora", aseguró Jorge Campos ayer a este periódico.

El expresidente del Círculo Balear añadió que lo que está ocurriendo en Cataluña ha tenido una incidencia capital en el ascenso de Vox.

Por ello, está convencido de que en Balears obtendrán incluso mejor resultado: "Nuestro mensaje contra el separatismo golpista, la recuperación de las libertades lingüísticas y educativas cercenadas por el catalanismo, la rebaja drástica de impuestos y reducción de cargos políticos, que en Balears existe un exceso, está calando en la sociedad y, por ello Actúa-Vox recogerá este voto de los desencantados". De igual modo, el presidente de Actúa-Vox considera que la inmigración ilegal "está haciendo que mucha gente decida votarnos".

Campos defiende que Actúa-Vox no es un partido de ultraderecha: "Defender la unidad de España y la igualdad de todos los españoles no es ser de ultraderecha, es de puro sentido común y de un régimen democrático", apostilló ayer el hombre de Vox en Balears.