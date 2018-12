Bronca entre Armengol y Company por la financiación

Biel Company y Francina Armengol han protagonizado hace unos minutos en el Parlament un nuevo cara a cara con la mejora de la financiación como tema de fondo. El líder popular le ha pregunta a la presidenta del Govern sobre los 250 millones de euros que Madrid lleva desde el 2005 sin pagar del convenio de carreteras y que los tribunales han dictaminado que debe abonar a las islas. Company ha mostrado su preocupación porque el Gobierno central quiera incluir este dinero en el nuevo Régimen Especial para Balears (REB). Momentos tensos entre Armengol y Company con recriminaciones mútuas.

"No tenemos REB, no hemos recibido ni un euros de estos 250 millones de carreteras y tampoco sabemos nada del nuevo sistema de financiación, todo es postureo y candidez ante Madrid. No permita que los 250 millones en carreteras se incluyan en el REB, ya que es un dinero que se debe a Balears. Más trabajo señora Armengol, ya que usted es una mala negociadora", le ha espetado Company a la presidenta.

Francina Armengol le ha recordado que "gobierne quien gobierne siempre hemos estado reivindicando más dinero para los ciudadanos de las islas y la verdad que nos lo han puesto fácil, ya que ustedes en cuatro años no reclamaron nada a Madrid y cuando Montoro recortaba a Balears tuvo la boquita cerrada, señor Company". La presidenta también ha vuelto a asegurar que el REB "será una realidad muy pronto y estamos trabajando en la ampliación de cabrera y en recibir competencias".