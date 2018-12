La nadadora Marga Crespí dejó Mallorca por los malos tratos que sufría su madre

Marga Crespí dejó Mallorca por los malos tratos que sufría su madre a manos de su padre. La nadadora olímpica mallorquina revela en Twitter qué le motivó a abandonar la isla e instalarse en Barcelona para dedicarse en cuerpo y alma a la natación. En la red social ha expresado abiertamente el padecimiento de su progenitora por la violencia de género que le infligía su progenitor.



Crespí dejó entrever el pasado 26 de noviembre, Día internacional contra la violencia de género, el calvario que sufrió su madre. Un mensaje en twitter ya apuntaba a que su progenitora había padecido malos tratos. "Quiero ser la voz, la fuerza y el coraje que mi madre nunca tuvo", apuntó en Twitter.



Ayer domingo, la nadadora mallorquina se sinceró aún mas por medio de esta red social y explicó por qué decidió abandonar la isla. "Hoy quiero contaros algo. La razón por la que dejé Mallorca. Mi rutina a los 15 años era escuela, comer sola en un menú diario, entreno, casa. La situación era vergonzosa en casa, en la que mi padre vivía con su tercera mujer".



Crespí desvela en twitter los pormenores del infierno en el que se convirtió la convivencia con su padre. "Después de amenazarme con quererme echar de casa, como ya lo hizo con mi madre y mi hermano, me ofrecieron ir a Barcelona para entrar en el equipo nacional. Me cogí a esa oportunidad fuerte. Y no la dejé escapar. Encontré que bajo el agua podía desconectar", relata.



Por último, la exnadadora olímpica mallorquina describe en otro tuit los diversos tipos de malos tratos. "Controlar, desvalorizar, chantaje, culpabilizar... también es maltrato".







(1)Hoy quiero contaros algo. La razón por la que dejé Mallorca.Mi rutina a los 15 años era: escuela, comer sola en un menú diario, entreno, casa. La situación era caótica en casa, en la que mi padre vivía con su tercera mujer. — Marga Crespí (@margamcj) 3 de diciembre de 2018

(2) Después de amenazarme con quererme echar de casa, como ya lo hizo con mi madre y mi hermano, me ofrecieron ir a Barcelona para entrar en el equipo nacional.

Me cogí a esa oportunidad, fuerte. Y no la dejé escapar. Encontré que bajo el agua podía desconectar. pic.twitter.com/0bfDGc7eN3 — Marga Crespí (@margamcj) 3 de diciembre de 2018