Expertos de diferentes sectores tratarán las claves de la digitalización en la internacionalización del comercio

Una de las claves para triunfar en el mundo empesarial es crecer en ámbito internacional. La globalización es el denominador común en el mundo empresarial, que se encuentra inmerso en una nueva revolución industrial que está transformando la sociedad. Para conseguir dicho objetivo, es fundamental adaptarse a las nuevas tecnologías, que servirán como elemento canalizador para lograr la internacionalización de la empresa y, con ello, el crecimiento empresarial y el aumento de la productividad.



Precisamente por ello, por el papel vital de la digitalización como medio para poder conseguir la internacionalización y los múltiples desafíos a los que se enfrentan las empresas para lograrlos, BBVA y Diario de Mallorca han organizado para el próximo lunes, 10 de diciembre, en el Club Diario de Mallorca, un evento donde se darán a aconocer las claves para la internacionalización, el crecimiento y el aumento de productividad de la empresa.



Bajo el título ' Go Digital!: Claves para la internacionalización, el crecimiento y la productividad de la empresa balear', el Club Diario de Mallorca acogerá una cita que contará con especialistas de nivel como Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España; Luis Foix, director de Zona de BBVA en Balears; Martín Intrigliolo, director de Banca de Empresas de BBVA en Balears; y Mar Muñoz, CEO de It Travel Services, que explica que durante su ponencia hablará sobre varios casos de éxito de técnicas de Big Data. Desde It Travel Services apuntan que han ayudado a sus clientes a incrementar sus ventas, reducir sus costes y acompañarles en su transformación digital. Mar Muñoz cita a Lord Kelvin para definir la importancia del Big Data: "Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre".



Todos ellos tratarán, desde su óptica y conocimientos, los puntos más destacados para que una empresa triunfe en este nuevo paradigma digital y las herramientas necesarias para hacer frente a los desafíos de un mundo globalizado.

Josep Lluis Aguiló, vicepresidente segundo de la Cambra de Comerç de Mallorca clausurará la sesión. El acceso a este evento es libre previa inscripción en la página El acto dará comienzo con una intervención inicial a cargo de David Arráez, experto en tecnología de Diario de Mallorca. Trás él será el turno de Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, que ofrecerá una conferencia dentro del panel macro titulada "La digitalización: clave para la internacionalización de las empresas, el crecimiento y la mejora de la productividad". A continuación, se llevará a cabo una panel micro que bajo el título "Casos de éxito, visión de futuro" contará con la participación de Mar Muñoz, CEO de It Travel Services; Luis Foix, director de Zona de BBVA en Balears; y Martin Intrigliolo, director del Centro de Banca de Empresas de Balears BBVA., vicepresidente segundo de la Cambra de Comerç de Mallorca clausurará la sesión. El acceso a este evento es libre previa inscripción en la página www.clubdiariodemallorca.es

Nuevos productos digitales y casos de éxito

En la jornada Go Digital! se tratarán diversos temas que afectan a las empresas, como la digitalización y la transformación digital; el acceso a la financiación; los nuevos productos digitales disponibles para las empresas y también se mencionarán casos de éxito que involucran a empresas baleares.Todos estos asuntos cabe enmarcarlos en una óptica global y en un contexto muy específico: hacer frente al complicado desafío que supone para una empresa incrementar su productividad sin ponerse en riesgo. Hay que tener en cuenta que la productividad está asociada al tamaño de cada una de las empresas.



BBVA pone su empeño y experiencia en ayudar a todas aquellas empresas en la toma de decisiones estratégicas, para ayudarlas a crecer de una manera sostenible y inmersas en un marco digital. De hecho, las empresas en la actualidad están abocadas a a tener que transformarse digitalmente como medida de garantía para su supervivencia, donde tecnologías como Big Data, Blockchain, Inteligencia Artificial, Procesamiento de datos , Cloud y Biometría que tendrán un gran impacto en las empresas.