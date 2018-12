Las mujeres protagonizan la gala por el Día Mundial contra el sida

La Asociación de Lucha Anti-Sida (ALAS) celebró ayer una divertida gala por el Día Mundial de la Lucha contra el sida en la que las protagonistas fueron las mujeres. Bajo el lema 'DonesVIHsibles' la entidad quiso destacar que el VIH también afecta a las féminas. Un abarrotado Teatre Xesc Forteza dio la bienvenida al público, como no podía ser de otra manera, con Mama Mia Let me go, del grupo Queen, haciendo un claro homenaje a su vocalista Fredie Mercury, fallecido a causa de esta enfermedad.

Este año ha sido la actriz Nerea Garmendia la que ha dirigido la tradicional gala y la que, no sin humor, aprovechó para mostrar el trabajo que la asociación hace día tras días y para reivindicar lo que todavía queda por hacer en la sociedad, por ello hizo continuas llamadas a los políticos allí presentes -el presidente del Parlament, Baltasar Picornell, la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, y el regidor de Igualdad, Aligi Molina, a quienes reclamó más subvenciones.

Ataviada con un llamativo disfraz de ángel y el simbólico lazo rojo, Garmendia señaló que el objetivo de ALAS para este año es "que las mujeres sean visibles, ya que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia y con el VIH no ha pasado nada distinto".

Las mujeres no solo fueron las protagonistas del evento a nivel simbólico, fueron ellas las que en todo momento tuvieron voz durante el espectáculo. El Circo Strombli, representado por una de sus integrantes, ofreció un número repleto de acrobacias aéreas. Además, dos grupos de baile femeninos de la academia Up...Dance Complex animaron al público con sus movimientos. También una trabajadora social y una psicóloga de ALAS subieron al escenario a explicar en qué consiste una prueba de detección de VIH.

Solo un hombre subió al escenario, Joan Lluís Llull, presidente de la entidad, quien resaltó que "muchas veces se piensa que el sida es cuestión de hombres, pero hay muchas mujeres afectadas", por ello pidió al mundo sanitario y a los políticos, que estén preparados siempre para la lucha y la prevención contra el VIH.



Donaciones y regalos



Los asistentes pudieron hacer sus donaciones a la entidad y además, como agradecimiento por su generosidad, la asociación preparó diferentes regalos: bolsas de tela, lazos rojos, lubricantes y brochetas de preservativos.