Reivindicativa gala por el Día Mundial de la Lucha contra el sida

La Asociación de Lucha Anti-Sida (ALAS) ha celebrado esta noche una divertida gala por el Día Mundial de la Lucha contra el sida en la que las protagonistas han sido las mujeres. Bajo el lema 'DonesVIHsibles' la entidad ha querido reivindicar su papel en en la lucha contra la enfermedad.

El Teatre Xesc Forteza, lugar en el que se ha celebrado el evento, ha dado la bienvenida al público, como no podía ser de otra manera, con el tema del grupo Queen 'Mama Mia Let me go', haciendo un claro homenaje a su vocalista Fredie Mercury.



Este año ha sido la actriz Nerea Garmendia la que ha dirigido la tradicional gala y la que, no sin humor, ha aprovechado para mostrar el trabajo que la asociación hace día tras días y el que todavía queda por hacer. Ataviada con un llamativo disfraz de ángel y el simbólico lazo rojo, ha señalado que el objetivo de ALAS para este año es "que las mujeres sean visibles, ya que ha sido invisibilizada a lo largo de la historia y con el VIH no ha pasado nada distinto". Ha añadido además que el sida es una enfermedad que "afecta a todos y por eso es necesario hacer eventos como este, para mostrar la realidad del VIH y la realidad de la mujer". Finalmente, ha sentenciado: "Tenemos que acabar con este estigma, que muchas veces es peor que la enfermedad".

Las mujeres no solo han sido las protagonistas del evento a nivel simbólico, han sido ellas las que en todo momento han tenido voz durante el espectáculo, que contó con la participación del Circo Strombli, quien, representado por una de sus integrantes vestida de un escrupuloso color rojo, ha ofrecido un gran número repleto de acrobacias aéreas que que ha realizado amarrada a dos cintas del mismo color.

Además, dos grupos de baile femeninos de la academia Up...Dance Complex, han animado al repleto teatro con sus movimientos.

Solo un hombre ha subido al escenario, Joan Lluís Llull, presidente de ALAS, quien también ha resaltado que "muchas veces se piensa que el VIH es cuestión de hombres, pero hay muchas mujeres afectadas, muchas han muerto por ello", por ello ha pedido al mundo sanitario y a los políticos, que estén preparados siempre para prevenir y luchar contra el sida.

Los asistentes han podido hacer sus donaciones a la entidad y además, como agradecimiento por la generosidad de los donantes, ALAS ha preparado diferentes regalos: bolsas de tela, lazos rojos, lubricantes y condones con forma de piruleta.