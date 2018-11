Cruz Roja, contra el estereotipo con el que cargan las personas sin hogar

¿Te has sentido superior alguna vez superior a personas en situación de pobreza? Esta es una de las preguntas con las que Cruz Roja quiere hacer a reflexionar sobre la situación de las personas sin hogar. Para ello ha puesto en marcha la campaña Vivir en la calle no es una elección, que se ha ido desarrollando a lo largo de la semana en diferentes lugares de Palma, en los que hacen preguntas sobre las personas sin hogar. Posteriormente, escuchan el testimonio de una de estas personas con la que pueden tener una conversación cara a cara. Así consiguen romper los estereotipos que giran en torno a estos ciudadanos invisibles.

El escenario escogido para esta actividad itinerante es una recreación de un salón de un hogar en medio de la calle. Todo esto contribuye a que la gente entienda y comprenda mejor la situación de las personas sin hogar, explica la coordinadora de Personas sin Hogar de Cruz Roja, Marga Plaza. "Creo que es necesario que se conozca cada caso porque es importante que se entienda que estas personas están en la calle por varios motivos. Simplemente con acercarse y hablar con ellos los empodera". Ayer, la recreación recibió la asistencia de varios curiosos que acabaron por informarse sobre la precaria situación en la que viven estas personas. Uno de ellos, Emilio fue de los primeros en probar la experiencia y acabó por entablar una conversación con Juanjo -una de las personas sin hogar- en la que le expresó todo su ánimo y apoyo para afrontar su situación. Juanjo le explicó que su realidad es "muy dura" y que "Palma tiene abandonada a la gente como nosotros". "No hay baños ni aseos públicos y cada día hay más gente en la calle. Los únicos aseos de Palma son los de plaza del Olivar y de la Intermodal, que usaremos hasta que nos echen" y lo peor es que "la gente se queja de que olemos mal ¿Cómo quieres que huela bien si no puedo asearme cada día?" , comentó apenado. "Creo que tampoco pido nada del otro mundo", aseguró.

La campaña, que empezó el pasado lunes 26 de noviembre finalizará su viaje con la última parada en la plaza de Cort. Por otro lado, tiene como finalidad recoger los testimonios de transeúntes y personas sin hogar y realizar un documental para denunciar esta situación. Con el contenido recogido, Cruz Roja Illes Balears junto a la escuela de imagen y sonido CEF desarrollarán el proyecto.

Rompiendo estereotipos



Como Juanjo, hubo 1.146 personas atendidas en Mallorca por la Unidad Móvil de Emergencia Social (UMES) en 2017, según este servicio que depende del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS). Palma cuenta con una población de 434.516 habitantes en la que 4 de cada 100 son personas sin hogar que no están en la calle por elección propia.

Si se sigue profundizando los estereotipos no se sostienen: 7 de cada 10 personas sin hogar no consume ningún tipo de droga, 6 de cada 10 personas son españolas, 4 de cada 10 no consumen alcohol, 4 de cada 10 personas han sido víctimas de algún delito como agresión sexual, robo, etc... entre otros. La realidad es muy diferente. La Cruz Roja ofrece algunos consejos para ayudar a estas personas como tratarlas con respeto, darles los buenos días, y entablar simplemente una conversación que contribuirá a visibilizarlas y a darles voz.

Si se quiere conocer esta realidad de más cerca u ofrecer algún tipo de ayuda, la organización pone a disposición de los ciudadanos este número de teléfono: 971 29 50 00. Cualquier ayuda es agradecida para dar voz a aquellos ciudadanos invisibles.