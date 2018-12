Canarias plantea a Baleares estudiar con Fomento medidas ante la subida de precios de los vuelos

El Gobierno canario ha propuesto al de Balears mantener un encuentro con el Ministerio de Fomento, al que también asistirían Ceuta y Melilla, para examinar en común el comportamiento de los precios de los billetes aéreos tras elevarse el descuento de residente del 50 al 75 %.

El vicepresidente y consejero de Transportes del Gobierno canario, Pablo Rodríguez (CC), reconoció ayer que están "muy preocupados" por las denuncias de que algunas aerolíneas podrían haber inflado de forma artificial los precios de los billetes aprovechando la mayor subvención del Estado, en una práctica que habría desviado en su beneficio, para ampliar márgenes, una ayuda destinada al viajero.

Rodríguez ha propuesto que los cuatro territorios no peninsulares se reúnan con Fomento para "poner todos los instrumentos posibles sobre la mesa para garantizar que es una realidad que es más barato volar con el 75 % (de descuento de residente) y no que exista una subida artificial de precios". En unas declaraciones realizadas antes de reunirse con el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, el vicepresidente de la comunidad reconoció que, en este momento, no tienen "ningún dato cierto para hacer una afirmación de esas características", en referencia a una posible subida artificial de los precios de los billetes.



"Alarma"

"Lo que tenemos es la alarma que se ha generado", precisó, en forma de quejas expresadas por muchos ciudadanos a través de las redes sociales y otras vías.

Rodríguez subrayó que "está claro que la finalidad de todas las medidas que se han adoptado, como la bonificación del 75%, esa abaratar el coste del billete para beneficiar a los residentes, no para beneficiar a las compañías", que, de cualquier modo, sí que ganan también con la iniciativa pero, "indirectamente, con el aumento de la demanda, porque, si hay un precio más barato, volará más gente".

"Eso nos parece lógico y normal, pero no puede ser a costa de una subida artificial de los precios" como se está barajando, sentenció. Por ello, expuso que su Ejecutivo "ha remitido varias cartas al ministro de Fomento, y también a la Dirección General de Aviación Civil, instándoles a estudiar todos los mecanismos posibles, incluido el de cambiar la forma de reserva de los billetes, para garantizar que el esfuerzo que hace la Administración con la bonificación del 75 % va al bolsillo de los residentes canarios".