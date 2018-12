Los jueces decidirán sobre la zonificación del alquiler turístico en Mallorca

La Asociación del Alquiler Turístico de Baleares (Habtur) pedirá en Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) la supresión de la zonificación del alquiler turístico aprobada por el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, según han explicado esta mañana el presidente de Habtur, Joan Miralles, y el abogado Tomás Villatoro.

Tras la admisión a trámite por parte del TSJIB del recurso contencioso administrativo contra la zonificación aprobada por el Consell, Habtur está a la espera del informe sobre la tramitación que deberá entregar la administración insular para presentar la demanda. En el caso del Ayuntamiento de Palma, la asociación da por hecho que los tribunales admitirán también a trámite su recurso, lo que según han explicado está a punto de suceder, para presentar también en este caso una demanda exigiendo la supresión de la zonificación.

El abogado Tomás Villatoro ha incidido en la falta de "solidez jurídica" que sustenta las zonificaciones aprobadas por la institución insular y Cort. En este sentido ha incidido en que "la administración puede establecer límites por interés general, pero siempre que esté justificado", algo que a su juicio no ocurre en estos casos, en especial en lo que se refiere al Ayuntamiento de Palma que "se carga de forma salvaje" todo el alquiler turístico en la ciudadanía sin "ni siquiera argumentarlo" jurídicamente.

El Consell si lo argumenta, pero el abogado de Habtur considera que "no fija criterios de proporcionalidad", además de utilizar "datos obsoletos, con el censo de 2011" y fijándose en plataformas "sin tener en cuenta que la misma vivienda puede estar publicitándose en distintas plataformas".

"Tenemos argumentos suficientes para desmontar las justificaciones de estas zonificaciones porque carecen de argumentos y vulneran distintos principios", ha afirmado el abogado de Habtur.

Miralles, por su parte, ha afirmado que Habur está de acuerdo con que hay que poner límites a la masificación turística, pero ha incidido en que el Pacto sólo se ha fijado en las viviendas vacacionales, que representan "sólo el 7 por ciento de la presión demográfica" que supone el turismo en temporada alta, mientras que para el sector hotelero "que supone el 65 por ciento de esta presión, no se le impone ninguna medida y ni siquiera se le limitan privilegios como el que los niños menores de dos años no computen como plaza". Por ello ha considerado que con las medidas para limitar el alquiler turístico, tal y como se han planteado, no se solucionará el problema de la masificación ni tampoco se están traduciendo en una caída del los precios de la vivienda.