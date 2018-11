Consumo tramita 12 sanciones por anular el billete al no usar el vuelo de ida

Consumo tramita 12 sanciones por anular el billete al no usar el vuelo de ida

Los consumidores están de enhorabuena por un fallo del Tribunal Supremo, que al menos en cuestión de derechos de los pasajeros sí han dado "una alegría" reciente al declarar abusivas varias cláusulas utilizadas por Iberia en los billetes. Entre ellas, la que permite cancelar un trayecto aéreo al no utilizar uno de sus tramos. Esta práctica es "muy habitual" en los vuelos interislas hasta el punto de que la Dirección General de Consumo tramita este año 12 reclamaciones. Es un "abuso" que cueste más anular un billete que comprar uno nuevo mientras las compañías obligan a realizar el viaje de ida si se quiere hacer el de vuelta.

La semana pasada El País adelantaba una sentencia del Supremo por un litigio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) por el que se prohíbe a Iberia las cancelaciones de trayectos adquiridos en caso de no utilizar alguno de ellos. Se trata de la cláusula conocida como no show. "Hemos encontrado muchas este verano", afirma Xisco Dalmau, en los vuelos entre las islas del archipiélago operados por Air Nostrum. El director general de Consumo explica que se están tramitando 12 sanciones por este motivo (sin especificar las compañías). Una de ellas es contra Iberia. Al respecto aclara que los pasajeros adquieren los billetes interislas a través de la web de Iberia, por lo que reclaman a esta aerolínea en lugar de Air Nostrum, que opera estos vuelos en franquicia con la compañía de International Airlines Group (IAG).

En 2016 el Govern, a través de Consumo, impuso a Iberia dos sanciones por anulaciones de billetes amparándose en la cláusula no show, cada una de 24.000 euros, a la que se suma otra el año antes, por lo que al acumular esta compañía ya cuatro con la reclamación en curso la sanción será aún mayor. También Air Europa fue multada con 40.000 euros en 2016 por la misma causa, lo mismo que la desaparecida Air Berlin en 2015.

Los consumidores no reciben indemnizaciones en estos casos en los que se vulnera sus derechos, pero el objetivo es que con las multas estos abusos vayan desapareciendo. En ocasiones, gracias a la mediación de Consumo, se devuelve el importe del billete anulado, lo que sirve de atenuante para que la aerolínea logre una reducción en la sanción, que puede llegar a superar los 40.000 euros.



Bienvenida la sentencia

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Iberia contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid por un litigio de la OCU al considerar abusivas varias claúsulas en sus condiciones de viajes. Se trata de una acción que la organización inició en 2011, por lo que lamenta el excesivo tiempo que ha transcurrido para su resolución. El Supremo considera que la aerolínea de IAG debe eliminar la cláusula no show porque impide a los consumidores disfrutar de tarifas más ventajosas o incluso combinar vuelos de diferentes compañías. Es decir, las aerolíneas pueden vender billetes de ida y vuelta con precios más baratos que solo un tramo, pero el cliente no les perjudica a aquellas por no utilizar uno de los trayectos que ya pagó, lo que puede ser por razones diversas, pues ya ha pagado el precio íntegro.

El Supremo también considera abusiva la cláusula que permite a Iberia la utilización de aviones de terceros, la modificación de escalas y la exoneración de responsabilidad en el caso de pérdida de enlaces entre distintos vuelos, subraya la OCU en su web. Asimismo, la aerolínea que preside Luis Gallego no podrá rechazar a los pasajeros con billete por familia numerosa que no aporten el título.

La OCU está promoviendo la campaña 'Problemas en los vuelos' y anima a reclamar. Mientras en Balears, la Dirección de Consumo también anima a presentar quejas contra las compañías, ahora más fáciles por vía telemática al poder realizarlas desde el móvil. Xisco Dalmau asegura que la sentencia del Supremo facilitará que se cambien las cláusulas abusivas de los billetes áereos.

Este 2018 en el archipiélago se han presentado 1.503 reclamaciones en transporte aéreo frente a las 1.291 de todo 2017 y las 1.246 de 2016. Por compañías aéreas, Ryanair, con 490 lidera las queja de los pasajeros, seguido de Vueling, con 419, Iberia (295) y Air Europa (122).