Company acusa a la presidenta de no dar "ni un paso" por la subida de precios de vuelos

El líder del PP, Biel Company, acusó ayer en el pleno del Parlament a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de no haber dado "ni un paso en cuatro meses" para controlar la evolución de los billetes aéreos y evitar los incrementos de los precios que se han producido desde que se aprobó el 75 por ciento del descuento de residentes. "O no escribe bien las cartas o no le hacen ni caso en Madrid", ironizó Company dirigiéndose a Armengol después de que esta enumerara todas las iniciativas que ha dirigido el Govern a distintos organismos estatales.

"Vaya al Ministerio y también a Europa con contundencia", instó Company a Armengol tras acusarla de hacer política de "titulares" y de "postureo". Junto a ello, resaltó la iniciativa del Govern de pedir una tarifa máxima, como proponían los populares. "Bienvenida de nuevo a la política del PP", dijo a la presidenta recurriendo de nuevo a la ironía.

Armengol rechazó estas críticas y defendió las actuaciones del Ejecutivo balear en esta legislatura dentro de sus competencias ante posibles abusos por parte de las compañías aéreas. La presidenta sostuvo que en lo que se refiere a la subida de precios tras el incremento del descuento de residentes al 75 por ciento no ha mirado "hacia otro lado" poniendo en conocimiento de las autoridades estatales que tienen competencias en esta materia las denuncias.

Armengol, tras repasar todas las reuniones y actuaciones de su Govern relacionadas con esta materia, replicó a Company atacándole directamente por la gestión del Govern del PP en la pasada legislatura, del que formaba parte el actual líder popular. "Cuando usted fue conseller ni mejoró el descuento de residente ni hubo tarifa máxima ni tarifa plana ni nada de nada", dijo a Company.

Junto a ello, resaltó que desde la dirección general de Consumo, en donde el Govern "sí tiene competencias", en esta legislatura "se han abierto 30 expedientes a compañías aéreas por más de un millón de euros desde 2016", mientras que en la pasada legislatura el Govern del PP abrió "14 expedientes por 80.000 euros", destacando con estos datos la diferencia de actuaciones en esta materia.

Antes del cara a cara entre Armengol y Company, el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, afirmó que el incremento de la demanda tras la aprobación en julio del 75 por ciento de descuento de residentes ha provocado una "evidente" pérdida de calidad "en algunos casos" en el servicio de las aerolíneas servicio de las compañías aéreas.

En respuesta a una pregunta del popular Miquel Ángel Jerez sobre este deterioro en los vuelos interislas, el conseller resaltó las denuncias del Govern a Aviación Civil, la secretaria de Estado de Infraestructuras y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, con el objetivo de que las compañías que subcontratan servicios, como Air Nostrum, cumplan con todos los requisitos de seguridad y calidad.