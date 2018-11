Busquets y Balboa visitan en la cárcel a Junqueras y Romeva: "Su lucha es por la democracia"

Los coordinadores de Més, Bel Busquets y Guillem Balboa, han visitado esta tarde al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, y al exconseller de Acción Exterior, Raül Romeva, que se encuentran en prisión preventiva por su participación en el 'procés'. "Hemos ido a expresarle nuestra solidaridad y transmtirles el calor de la gente a la que representamos", ha declarado Busquets nada más concluir la visita a Diario de Mallorca, quien ha asegurado que han querido estar al lado de los dirigentes "en estos momentos de lucha por la democracia y la libertad que han encabezado".

Busquets ha explicado que durante la visita, que ha durado una hora y media, han abordado también la situación que atraviesan los líderes independentistas "y nos han transmitido que lo están viviendo con mucha entereza y fortaleza", ha detallado. "Están muy bien fuertes y enteros", ha abundado. La comitiva de Més en Lladoners, junto a Busquets y Balboa, estaba integrada por el jefe de gabinete de la conselleria de Turismo Lluís Apesteguia y el edil de ERC en Manacor Joan Llodrà.

"Tienen claro que su lucha trasciende las fronteras de Cataluña, es una lucha por los derechos sociales y la democracia con mayúsculas", ha detallado la coordinadora de Més, que ha apuntado que cuando Junqueras y Romeva salgan de prisión "continuarán con esa lucha más allá de las fronteras de Cataluña y con eso me refiero a nivel estatal y europeo".

Busquets ha querido dejar claro que han realizado esta visita "como coordinadores de Més" y no como cargos públicos. "Armengol lo sabía y no vio problemas siempre y cuando fuera como representante del partido", ha aclarado la dirigente ecosoberanista. "No me preocupa que me puedan criticar por luchar por la democracia y los derechos sociales", ha afirmado Busquets preguntada por las posibles críticas que les puedan llegar por este encuentro con líderes del 'procés'

La coordinadora de la formación ecosoberanista ha detallado además que durante la visita a Lladoners han hablado de las relaciones entre los dos partidos en la coalición con la que se prevén presentar juntos el próximo año (Més y ERC).