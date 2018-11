El Parlament enciende 45 velas por cada mujer asesinada este año por violencia machista

El Parlament ha conmemorado esta mañana el Día Internacional contra la Violencia de Género, celebrado el pasado domingo, con un minuto de silencio y el encendido de 45 velas en recuerdo de cada una de las víctimas fallecidas este año en España por violencia machista. El acto simbólico, al que han asistido los diputados de la Cámara balear, se ha celebrado en la sala de los pasos perdidos, justo antes de comenzar el pleno, presidido por el presidente del Parlament, y con la participación de la jefa del Ejecutivo balear, Francina Armengol, y los portavoces de los grupos parlamentarios.

Picornell ha cerrado el acto con unas palabras de condena a cualquier violencia contra las mujeres y de lucha contra esta lacra. "El machismo y su violencia no tienen cabida en la sociedad que queremos ser ni en la democracia que queremos consolidar. Eliminarlos de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación", ha dicho Picornell quien ha apelado al "compromiso individual" de todos los ciudadanos y al "colectivo de toda la sociedad".

En el mismo sentido se ha expresado Armengol después en el pleno del Parlament al ser preguntada por Montserrat Seijas, del grupo mixto, por el "terrorismo machista" en Balears. La presidenta del Govern ha detallado las medidas adoptadas en esta legislatura y el impulso a la política de género, incluyendo el incremento de la dotación presupuestaria. Sin embargo, ha dejado claro que "queda mucho por hacer" en lo que ha considerado el "tema más importante como Comunidad Autónoma" y en todo el Estado.

"El trabajo que debe hacerse no es solo de las instituciones, sino de toda la sociedad", ha insistido Armengol quien ha afirmado que "mientras haya una mujer maltratada o asesinada a esta democracia no podremos llamarla democracia".