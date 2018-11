Abogados del Turno de Oficio siguen su lucha, pese a cobrar los atrasos

Abogados del Turno de Oficio de Balears se volvieron ayer a concentrar ante las puertas de los juzgados de Vía Alemania de Palma para reclamar unas retribuciones y unas condiciones más dignas para prestar sus servicios. La protesta tuvo lugar pese a que el pasado viernes empezaron a cobrar los cuatro meses de sus retribuciones que el ministerio de Justicia les adeudaba y a la subida de los baremos (compensaciones económicas) adoptada hace poco por Justicia. El Turno de Oficio Balears, que aglutina a más 700 letrados, sigue en lucha porque estima que las subidas de los baremos, con una media del 24%, no son suficientes para retribuir con dignidad los asesoramientos prestados. Las tablas no se habían actualizado desde 2003, pero los incrementos no se ven como suficientes dado que las cantidades que hasta ahora se pagaban eran muy bajas. Los abogados también denuncian que tienen que poner sus medios particulares al servicio del Estado sin compensación.