Més y Podemos dejan sólos a Armengol y al PSIB en la defensa del REB de Sánchez

Los portavoces parlamentarios de Més y de Podemos, Josep Ferrà y Alberto Jarabo, han dejado claro esta mañana su desmarque del REB negociado por la presidenta del Govern y líder del PSIB, Francina Armengol, con Pedro Sánchez, dejando sólo al PSIB en la defensa de este acuerdo. "Quiero entender que es una propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y no del Govern", ha afirmado el portavoz de Més, socio del PSIB en el Ejecutivo balear. "No es el REB que nos gusta a ninguno", ha dicho el dirigente de Podemos, la tercera pata del Pacto.

Ambos han dejado claro que desconocen la "letra pequeña" de este acuerdo y que, mientras no exista la propuesta definitiva por escrito, no pueden analizar hasta qué punto no cumple con sus expectativas, aunque por lo que les han adelantado Armengol y la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, son poco optimistas.

Ferrà ha abierto el fuego afirmando que Més "no apoya la propuesta de Pedro Sánchez", si bien los ecosoberanistas lo estudiarán "de forma propositiva cuando nos llegue la letra pequeña", es decir, para plantear propuestas que lo mejoren. El portavoz parlamentario ha afirmado que el acuerdo de Armengol y el presidente del Gobierno se encuentra en estos momentos en un "escenario de precariedad" por la "falta de concreción" respecto a cuándo entraría en vigor y porque "no se puede determinar el impacto económico" de las medidas que plantea.

Entre otras cuestiones, Ferrà ha criticado que el fondo de insularidad se plantee no para compensar sino para colocar a las islas en la media de inversión estatal, cuando eso "ya lo contempla el Estatut". También ha resaltado que el 75 por ciento de descuento aéreo para residentes, que se incluirá en el REB para blindarlo, se ha demostrado que "no es efectivo" ya que las compañías aéreas suben el precio de los trayectos.

A ello ha añadido, entre otras cuestiones, que se plantee el que el REB incluya "convenios bilaterales" con el Estado. "La sensación que queda es que para que el que tengamos un REB dependerá de que tengamos unos malos presupuestos estatales para Balears", ha añadido Ferrà en referencia a que las inversiones de estos convenios deberían depender de los presupuestos estatales.

"Balears necesita un REB con propuestas concretas y realistas para aplicar, no con promesas", ha insistido Ferrà quien, a la espera de la "letra pequeña", ha mostrado sus dudas de que cumpla con las expectativas de Més teniendo en cuenta que su concreción en un documento dependerá de la ministra Montero, quien "se ha mostrado en contra del principio de ordinalidad, que es lo legítimo y justo" para Balears.

Jarabo ha insistido en que Podemos apoyará al Govern en las "negociaciones" con Madrid, pero el resultado obtenido hasta ahora ha sido "discreto" y es preciso "analizar cómo podemos mejorarlo".

"No cumple con las expectativas", ha dicho Jarabo quien ha defendido que en lugar de aprobarse por Decreto Ley, como acordó Armengol con Sánchez para agilizar la aprobación del REB, siga "una tramitación ordinaria en el Congreso de los Diputados porque se podrían presentar enmiendas que lo mejoraran", aunque eso retrasara la aprobación.

"Quedan muchos cabos sueltos", ha dejado claro Jarabo quien ha emplazado a Armengol a acudir al ministerio conjuntamente con los representantes de los partidos de Balears para "hacer un gesto importante" de presión que haga entender al Gobierno central que lo que se reclama "es un derecho estatutario".