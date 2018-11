Company niega problemas con Sansaloni, quien deja claro su alejamiento

El líder del PP balear, Biel Company, ha negado hoy su distanciamiento con el exconseller de Sanidad y actual alcalde de Petra, Martí Sansaloni, quien en una entrevista este domingo en Diario de Mallorca dejaba claro este alejamiento y afirmaba que desde el congreso que aupó a Company a la presidencia del PP no había "mantenido ninguna conversación ni de estrategia ni de cuestiones internas del partido" con él.

"O bien no se transmitió bien o no dijo eso", ha llegado a decir Company esta mañana en referencia a Sansaloni, tratando de desvirtuar la entrevista de su adjunto a la presidencia. Según el líder del PP ambos han hablado "unas quince o veinte veces en los últimos quince días" y ha afirmado que "otra cosa es que haya gente interesada en cosas que no existen". No obstante, el alcalde petrer se ha reafirmado en el contenido de sus declaraciones a este diario.

Respecto a si espera contar con Sansaloni para las próximas elecciones autonómicas, después de que el alcalde de Petra haya dejado claro que no desea ir en la lista al Parlament, Company se ha limitado a afirmar que él cuenta "con todo el mundo".

"En el PP necesitamos a todo el mundo y todo el mundo está trabajando en este sentido", ha zanjado Company.

A pesar de las negativas de Company, Sansaloni se expresó en su entrevista con Diario de Mallorca con la máxima claridad respecto a su alejamiento del líder del partido. El exconseller fue uno de los dirigentes del PP que impulsó, tras la debacle electoral del partido en 2015, el sector crítico para desalojar a José Ramón Bauzá de la presidencia del PP y, después, para colocar al frente de las filas populares a Company. Aunque se daba por hecho que, una vez asumido el liderazgo por parte de Company, Sansaloni se convertiría en uno de sus puntales, no ha sido así.