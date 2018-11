Clamor en Palma contra la violencia de género: "Nos queremos vivas"

"Nos queremos vivas y libres de machismo". Detrás de esta pancarta desfilaron ayer cerca de 2.500 personas, la gran mayoría mujeres, en la manifestación que recorrió el centro de Palma para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género.

La marcha arrancó a las 12:00 horas en la plaza de España y terminó en el Born, donde representantes del Moviment Feminista de Mallorca leyeron por turnos un manifiesto que terminó con la lectura de los nombres de las mujeres asesinadas este 2018 a manos de sus parejas.

La cifra de asistentes a la manifestación se quedó lejos de la que registró la histórica marcha feminista celebrada el pasado 8M en Palma con motivo del Día de la Mujer y que citó a más de veinte mil personas.

Las más jóvenes marcaron el paso de la marcha. "No queremos ser valientes, queremos estar vivas", "Sin la mujer no habrá revolución" o "Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra" fueron algunas de las consignas más coreadas por manifestantes de corta edad que, como en otras protestas feministas, tuvieron una presencia muy significativa.

Hubo lugar para la creatividad en muchas de las pancartas que se elevaron por encima de las cabezas de las manifestantes. "No nací mujer para morir por serlo", "El patriarcado me da patriarcadas" o "Feminismo o barbarie" fueron algunas de las más celebradas.

A la altura de Vía Alemania media docena de jóvenes protagonizaron una 'performance' en la que, echadas en el asfalto, simularon ser víctimas de un asesinato machista. Otra de las manifestantes, con varios moratones dibujados en la cara, portaba una pancarta en la que podía leerse "Nadie me preguntó cómo vestía mi agresor".

El recuerdo de Sacramento Roca, asesinada hace dos semanas a manos de su expareja en la tienda en la que trabajaba en Palma, estuvo muy vivo durante todo el recorrido.

La protesta, animada por una batucada, contó con la presencia de varios políticos, que marcharon en la cola de la manifestación. Asistieron la vicepresidenta del Govern, Bel Busquets; la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago; la Delegada del Gobierno, Rosario Sánchez; y la secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, entre otros representantes.



"Formación para jueces"

Al finalizar la marcha en la plaza de la Virreina las convocantes del Moviment Feminista de Mallorca se turnaron para leer una manifiesto en el que recordaron que Balears es la Comunidad Autónoma con más denuncias por violencia de género, al tiempo que reclamaron "formación específica para jueces", "un pacto de Estado contra las violencias machistas" y "cambios en el Código Penal para que no se repitan casos como el de la Manada", entre otras reivindicaciones.

También reclamaron "luchar contra la islamofobia de género" y "dar voz a las mujeres musulmanas para acabar con su discriminación".

La policía local de Palma tuvo que intervenir durante la lectura del manifiesto para aplacar a un hombre que se había encarado con dos mujeres tras expresar ostensiblemente su disgusto por lo que estaba escuchando. Un agente lo ha conducido de inmediato hacia un furgón policial evitando que la trifulca fuera a más.

Las denuncias por violencia machista han aumentado un 38% en Balears en una década, según informó ayer Europa Press citando datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial. En 2007 se recibieron 3.910 denuncias, mientras que en 2017 la cifra ascendió a 5.412.