Martí Sansaloni: "Desde el congreso no he mantenido ninguna conversación sobre el partido con Company"

En 2015 rechazó ir en listas al Parlament y se centró en Petra. Luego vino la debacle en las elecciones. Hoy no parece que ni aquí ni a nivel nacional el Partido Popular esté remontando.

Es cierto que en 2015 decidí apostar por la alcaldía de Petra y estoy muy contento por la decisión que tomé. Espero que el PP sea alternativa al actual Govern de Francina Armengol y gobierne después de las próximas elecciones.

Fue uno de los miembros más activos de la corriente crítica que se articuló en 2015 primero para echar a José Ramón Bauzá del PP y luego para llevar a Biel Company hasta la presidencia.

El primer paso que dimos fue convencer de que el presidente Bauzá debía retirarse de la primera línea. Hubo quienes defendieron que su salida fuera el Senado. Desde el primer momento quise dar a entender que eso era una equivocación. El segundo paso fue ayudar a Biel Company a llegar a la presidencia del partido. Mi palabra con Company era que le ayudaba a ser presidente pero que no dispondría de más tiempo desde el día siguiente al congreso.

¿Por qué debía ser Company el presidente? Después de un año y medio, ¿sigue pensando que era el mejor candidato?

En aquel momento Biel Company era el mejor candidato.

Dice "en aquel momento era". ¿Ya no lo ve el mejor candidato?

Hoy no hay ningún congreso previsto. Cuando se elige al presidente regional se entiende que también será el candidato al Govern. Company en aquel momento manifestó que tenía ganas y se le vieron cualidades necesarias.

¿Hay algo que le haga pensar que Company no será candidato en las próximas elecciones?

En el PP el candidato al Govern siempre ha sido el presidente del partido. Nunca se ha puesto en duda y no me consta que haya nadie que quiera moverle la silla.

Todo el mundo daba por hecho que sería usted uno de los hombres fuertes de Company. En una entrevista este verano, él hablaba de un stand by por su parte pero que contaba con usted. ¿Cuál es su aspiración?

No tengo otra aspiración que presentarme a la alcaldía de Petra.

Por lo tanto, ¿no irá en listas?

El PP es un partido muy grande y estoy seguro que podrá encontrar muchas personas que le puedan dedicar más tiempo que yo, porque además del Ayuntamiento de Petra también quiero seguir con mi vida personal y profesional. Considero que sólo tengo que presentarme a la alcaldía para acabar con el trabajo empezado. Me presentaré sólo una vez más.

¿Una vez más? ¿Puedo interpretar que Petra será su cuartel de invierno a la espera de algo más?

Tengo clara mi opción para 2019. En política una legislatura es mucho tiempo. Lo que tengo claro es ese próximo objetivo.

Pero para tener claro que se presentará sólo una vez más, ¿dónde se presentará en 2023?

Ocho años es tiempo suficiente para ejecutar un proyecto y debes estar dispuesto a entregar el testigo a los que vengan. Uno no debe querer aferrarse nunca a la silla.

Pronuncia un discurso propio de un político veterano y es usted un político muy joven.

Es un tema de ser realista. Mi compromiso ahora es con la gente que me ha dado la oportunidad de asumir un reto tan personal como ser alcalde del municipio que me vio nacer. Con 36 años he sido concejal en la oposición, director general del Govern, conseller y alcalde. Con eso tengo cubierta mi vanidad política.

¿Biel Company no le ha ofrecido nada? ¿Algún cargo?

Desde el congreso con Company prácticamente no hemos mantenido ninguna conversación ni de estrategia ni de cuestiones internas del partido.

Suena raro tras su apoyo.

Le di mi palabra que estaría con él hasta el día del congreso y le avisé que tuviera más equipo. Me consta que lo tiene. No debe sonar raro cumplir con la palabra. Aunque entiendo que sea un planteamiento poco habitual, porque en política hay más gente preocupada en obtener un sueldo público que en el beneficio para la sociedad que su cargo le permite.

Y cuando no sigue, ¿Company no le pide que continúe con él? ¿No le ofreció nada?

No, ya me hizo adjunto a presidencia y yo ya le había dejado claro que no quería ser nada.

¿Company aún le escucha?

Esa pregunta es para él.

¿Qué papel debe tener para que Company le escuche?

La autoridad uno se la gana y se la confieren los demás. No necesito ningún papel para eso.

Si Company llega a la presidencia del Govern en 2019 y le ofrece volver a ser conseller de Salud. ¿Aceptaría el encargo?

Me gustaría ayudar a Company a poder pactar, pero no quiero cartera. El resultado electoral que se dará obligará a negociar un pacto entre diferentes partidos. Para que Balears vaya bien hay que intentar que no gobiernen aquellos partidos que son más de oposición que de gobierno. De los partidos que apoyan a Francina Armengol, sólo se salva el PSOE. Podemos y Més son partidos de oposición y sino basta ver sus líos internos. El Pacto que veo es PP, PSOE y Pi, o PP y Pi. Ciudadanos debe superar el tema de la lengua.

Usted tiene la experiencia del pacto con el Pi. Pero PP y Pi no parece que se vayan a bastar en el Parlament sin Ciudadanos. Y con el PSIB no parece realista.

En Petra el pacto con el Pi ha dado muy buenos resultados. Es cierto que Armengol está más dada a un Govern contra el PP, pero si lo piensa puede haber más puntos de confluencia con el PP que no con otra fórmula.

¿Ve más fácil pactar con el PSIB que con Ciudadanos?

Creo que el PSIB debería madurarlo. Los gobiernos contra el PP, como a nivel nacional, dan malos resultados a la sociedad.

¿Es compatible la línea regionalista que impulsaron en el PP balear con la de Pablo Casado?

La función más importante de Biel Company y del resto de miembros del PP balear que hay en la Ejecutiva del partido es hacer entender las singularidades de Balears. Una vez se conozcan estas singularidades el PP dará apoyo a propuestas como el Régimen Especial que necesitamos. Pero para ello debe darse a conocer la realidad de estas islas.

¿Casado era su candidato?

En Petra nadie se incribió para votar en las primarias del PP.

Quiere decir que no votó.

No, nadie votó en las primarias.

¿Cuál fue la razón?

Había muchos candidatos, era un tema totalmente interno, se cambiaron a última hora las reglas del juego y fue la decisión que tomamos desde la junta local. No participamos en las primarias. Dicho esto, estamos contentos de tener a Casado como presidente.

¿Estaría contento también con Sáenz de Santamaría? No queda ninguno de los llamados sorayistas en primera línea.

La verdad es que Madrid me queda muy lejos para hacer un analisis lo suficientemente ajustado. Creo que en el PP cabe todo el mundo que quiera aportar y no debería haber problemas en encajar una u otra persona en una estructura tan grande como el PP.

¿Queda muy tocada la marca PP después del mensaje de WhatsApp de Ignacio Cosidó?

Creo que tradicionalmente PP y PSOE tienen ya la marca muy tocada. Soy optimista porque creo que a medida que pasen los meses la nueva imagen del partido con Pablo Casado pueda despertar la ilusión y ser capaz de abarcar todo el espacio de centro-derecha, tanto en Balears como en España. Para ello creo que es necesario romper con estas prácticas del pasado. Casado ya tuvo que afrontar la primera crisis con Cospedal, que la afrontó bastante bien. Ahora debe reforzar su imagen como presidente y dar esa confianza a nuestros votantes. Debe evitar copiar o intentar parecerse a opciones a las que las encuestas están dando más representación de la que tendrán.

Para repetir a la alcadía de Petra, ¿lo hará con la marca PP?

Sí. Uno tiene que ser valiente. Todo el mundo me identifica con el Partido Popular más allá de las discrepancias que pueda tener. Las desavenencias tienes que poder discutirlas a nivel interno.

La muerte de Alpha Pam siendo usted conseller de Salud la pasada legislatura es una mancha en su currículum.

Tuvimos este desgraciado hecho y fue un tema muy utilizado por la oposición. Creo que hoy no lo utilizarían como lo hicieron.

Usted hizo asumir responsabilidades al entonces gerente del Hospital de Inca y hoy diputado de Ciudadanos en el Congreso, Fernando Navarro. Con eso asumió que algo se hizo mal.

Abrimos una investigación interna y la conclusión fue el cese del gerente por unas órdenes que se habían dado. Cuando uno pide una investigación interna debe ser consecuente con ella.

Podría parecer que Navarro fue una especie de cortafuegos.

Fue porque durante la inspección aún se hacían rellenar unos papeles que no correspondían.

El impacto mediático se debió a que aquello pasó con la aplicación del decreto con el que el PP puso fin a la sanidad universal en las autonomías. ¿Debería no haberlo aplicado?

Con Antoni Mesquida se tomaron unas medidas garantistas. Vincular la muerte de Alpha Pam con el decreto es fruto de la intervención de la oposición. Tenía garantizado el acceso a urgencias y la prestación sanitaria por enfermedad pública, pero por desgracia el sistema no es perfecto.

¿No influyó que al no tener tarjeta no tuviera el seguimiento de un médico de cabecera?

Fue a atención primaria y fue atendido por el médico de cabecera del PAC de Can Picafort...

Pero porque en ese PAC hacían objeción de conciencia...

Tampoco tenía médico de cabecera asignado previamente al real decreto. En siete años que llevaba residiendo en Mallorca nunca se hizo la tarjeta sanitaria.

La causa se ha reabierto contra los profesionales sanitarios.

No valoro procesos judiciales.

Su predecesora en la alcaldía, Caterina Mas, ha tenido que dar explicaciones a la cúpula de Més para seguir como 3 al Consell pese a estar imputada. Si lo está es por una querella presentada por usted. Hay quien puede interpretar una vendetta política.

Lo que no es de recibo es que ante una misma infracción se obligara a pagar la sanción al constructor contratado y no a su marido la misma cantidad. Y 58.000 euros es una cantidad suficientemente importante para las arcas municipales como para defenderla. Debe restituirse el perjuicio provocado al Ayuntamiento de Petra por esa inacción.

¿Cuándo usted salga no habrá expedientes prescritos?

Periódicamente en junta de gobierno pido cuenta de los expedientes y queda en las actas.