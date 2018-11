Consubal culpa al Govern de "inoperancia" ante los "abusos" de las aerolíneas

La asociación de consumidores y usuarios de las islas (Consubal) ha criticado la "inoperancia" del Govern ante "los abusos de las compañías aéreas" que han incrementado el precio de los billetes hasta el punto de que en muchos casos han desactivado el descuento del 75% para los residentes.

Consubal ha reiterado "la necesidad de que se declaren rutas de interés general para las conexiones desde las islas hasta algunas de las capitales más importantes de la Península y que se establezca una tarifa plana", ha indicado la entidad en un comunicado.

Esta organización se refiere a "circunstancias extrañas" en la venta de billetes de avión. "Un residente puede llegar a pagar el doble después de haber aplicado el 75% de descuento por un determinado trayecto con salida desde las islas, que el mismo trayecto a la inversa contratado por un no residente", ha ejemplificado Consubal.

El portavoz de la asociación, Alfonso Rodríguez, ha declarado que "la asociación tiene sospechas de que las compañías manejan dos tarifas diferentes y que se aplican en función de si eres residente o no. Para evitarlo, Consubal pide al Govern que los buscadores no pidan la condición de residente hasta que no se haya elegido el vuelo y visto el precio total antes de aplicar el descuento".