Black Friday: Los clientes se adelantan a la avalancha de hoy

El Black Friday supone para muchos un respiro económico que aligera los gastos navideños. Algo que se convierte en una odisea para encontrar aquel juguete tan preciado que demandan los hijos o aquella bufanda tricolor que solo unos pocos se atreven a vestir. Esto sumado a la cantidad de gente que asiste a las tiendas atraída por los descuentos, transforma a los compradores en seres sobrehumanos que batallan por un producto en concreto. Por suerte, la mayoría no lo deja todo para el final y aprovecha esta semana previa a los descuentos del Black Friday para ojear el mercado, escoger las mejores ofertas y preveer las rutas de escape.

Es el caso de Isabel Bauzà y de Marina Reus -madre e hija- que fueron de las pocas compradoras que conisguieron ser previsoras: "Hemos venido expresamente para comprar ropa aunque ayer ya venimos para ver lo que queríamos comprar. Suelen hacer cambios así que también queríamos estar al tanto. Por suerte así nos evitamos todo el lío de mañana".

Pese a que la mayoría de personas se organiza la temporada de gastos por estas fechas, son pocos los que no sucumben al pánico pre-navideño. Por ese motivo, el Black Friday ofrece una salida a aquellos que estén dispuestos a encontrar un hueco para acercarse a los comercios.

Para los vendedores y propietarios de los pequeños comercios es una manera de atraer a nuevos clientes, pero para algunos compradores no deja de ser una medida que fomenta un consumismo bastante detestable. Es lo que opinan algunos familiares de los los propietarios de los comercios, que por un lado ven una oportunidad en estas ofertas para atraer a clientes pero que por otro detestan este impulso que se concede al consumismo.

Es una tensión que existe entre los grandes y pequeños comercios y los compradores que se ve en cierta manera acentuada por la publicidad. Cada vez las promociones van ocupando las marquesinas de los principales edificos comerciales para alegría de unos y desgracia de otros. Más concretamente, los anuncios del Black Friday fueron adquiriendo importancia y tamaño, a medida que se acercaba la fecha decisiva. La pareja Romul Jeina y Lased Bastín estuvieron de acuerdo en que "ahora mismo hay mucha más publicidad y por eso es mucho más visible. Nos enteramos más de estas ofertas y por eso hemos aprovechado para venir a comprar". Y aunque debió reducirse el flujo de compradores a medida que transcurría el día; solo descendió infimamente a la hora de comer. Es complicado tener buen criterio con el estómago vacío.

Una detención con lluvia ligera



Un poco de lluvia y una rápida pero tensa detención policial no fueron suficientes para reducir las ganas de comprar de los clientes que transitaban la Avenida Alexandre Rosselló. Pese a que unos cuantos curiosos se acercaron al coche patrulla para ver qué ocurría, la detención transcurrió sin problemas. Quizás ese hecho fue el que incentivó la rapidez con la que los compradores entraban y salían de los establecimientos comerciales. Por suerte el ánimo no decayó y algunos se afanaron por hacer todas las compras de navidad antes de tiempo.

De esta manera se evitan problemas posteriores como explica Coral Lastra: "se debe aprovechar estas ofertas para adelantar las compras navideñas, porque después se acumulan y no vale la pena". Parece que la adquisicón de regalos en navidad son para unos motivo de alegría y para otros una obligación bastante pesada.

Entre todos los compradores hay algunos que no consiguen adaptarse a estos cambios constantes que casi requieren de un máster para comprender los descuentos.

Es el caso de los compradores más veteranos que no consiguen engancharse a estas ofertas como explica sinceramente Juan Truyoll: "Yo no soy de aquí y no sé de estas ofertas, simplemente me he dejado llevar por mi mujer. Por desgracia yo ya no aprovecho esto, es demasiado para mí." La lluvia desapareció y acabó por marcar un día de compras en el que los clientes más previsores asistieron a los comercios con ganas de adelantar las compras navideñas. Comprador previsor, vale por dos.