El Ejército ha registrado solo 50 denuncias por acoso sexual desde 2016

Desde que constituyó la Unidad de Protección frente al Acoso, hace casi tres años, el Ejército ha registrado únicamente 50 denuncias por acoso sexual. Todas fueron presentadas por mujeres. Es decir, que solo han denunciado situaciones de hostigamiento sexual el 0,55% de las mujeres del cuerpo.

Y eso a pesar de que las estadísticas globales señalan que el 10% de las mujeres trabajadoras han sufrido este tipo de intimidación.

Estos son algunos de los datos que esta mañana ha expuesto en la Universitat el coronel jefe Blas Moreno Moral, responsable de la Unidad de Protección frente al Acoso del Ejército de Tierra, quien ha recordado que el cuerpo tiene un protocolo específico para actuar ante este tipo de situaciones desde enero de 2016. El coronel jefe ha lamentado que ante este tipo de denuncias solo el 50% de las víctimas encuentran apoyo en su entorno. El 20% recibe respuestas que la culpan a ella de la situación mientras que en un tercio de los casos se minimiza la situación.

De estas 50 denuncias, una tuvo lugar en el acuartelamiento Jaume II de Palma. Fue un capitán de compañía quien presentó la denuncia al detectar un posible caso de acoso sexual a una soldado. Los hechos tuvieron lugar en el Regimiento 47 de Infantería en noviembre del año pasado, cuando una militar pidió la baja médica debido al acoso sufrido por parte de un teniente. Los hechos pasaron a manos del juzgado togado militar territorial nº33 de Palma El teniente fue destinado a otro acuartelamiento en comisión de servicio y la víctima aceptó la asistencia jurídica ofrecida por el ministerio.

El coronel jefe de esta Unidad contra el Acoso ha sido uno de los participantes de una Jornada celebrada hoy en la UIB sobre acoso sexual en la Administración pública, las fuerzas armadas y la empresa privada, organizada entre la facultad de Derecho y la Comandancia General de Baleares. Blas Moreno, quien ha insistido en que en el Ejército existe "una gran preocupación" por este tipo de actitudes, ya que son "totalmente contrarias a los principios y valores de la institución militar y ensombrece todo el trabajo de las unidades".

Eduardo Ramón Ribas, catedrático de Derecho Penal de la UIB, ha dado su visión de experto penalista sobre el acoso sexual en el ámbito de la Administración pública y en el ámbito privado. El profesor ha probado que el tema del acoso sexual "no está bien resuelto" en la legislación española.

La ley 3/2007 por la igualdad de mujeres y hombres tiene un concepto de acoso escolar "muy amplio", incluyendo cualquier comportamiento de naturaleza sexual que acaba lesionando la dignidad de una persona, mientras que el Código Penal, en su artículo 148, solo tipifica un comportamiento muy concreto dentro de lo que se podría considerar hostigamiento sexual y con penas "muy tibias", como mucho de entre tres y cinco meses de cárcel (penas que normalmente se saldan con multas).

En este artículo sólo está tipficado solicitar favores sexuales en un ámbito de relación docente, laboral o de prestación y de forma continuada, generando una situación hostil, humillante o intimidatoria para la víctima. "Se tipificó en 1995 y se nos vendió humo", ha considerado: "Cuando algo no funciona el derecho penal es lo más barato y comercial, cuando los gobiernos quieren dar la impresión de que se preocupan por un tema, tipifican algo en el Código Penal".

Hay otros cuatro episodios que se podrían considerar también acoso sexual pero que no están tipificados como tal en el Código Penal. Hablamos de las miradas, comentarios y chistes; tocamientos 'leves'; contactos sexuales 'no fugaces' (abusos y violaciones); y solicitudes de favores sexuales fuera del ámbito laboral o docente (ámbito familiar, conyugal...) y no necesariamente de forma continuada. Estos comportamientos se pueden denunciar y condenar, pero buscando otras vías (como delitos de amenazas, coacciones o trato degradante grave) y no considerándolo acoso sexual, lo que dificulta que las víctimas identifiquen lo que les sucede con estas etiquetas "poco conocidas".

"Al sistema judicial le cuesta decir que un caso es acoso sexual", ha señalado el catedrático, haciendo referencia a la jurisprudencia española en este sentido: "El año pasado solo hubo 300 y pico denuncias por acoso sexual, esto no es nada teniendo en cuenta todo lo que es acoso según la ley 3/2007; serían cientos de miles de casos".

Ribas ha llamado la atención además sobre el hecho de que el acoso sexual no se considere violencia de género según la ley integral de lucha con esta lacra, a pesar de que la víctima prácticamente siempre es mujer.

El comandante general de Baleares, Juan Cifuentes, ha asistido a la inauguración y ha admitido que es "un tema no agradable" de tocar pero que por desgracia está "de rabiosa actualidad". El rector de la UIB, Llorenç Huguet, ha señalado que el acoso sexual es un tema que tendría que haber afectado a tiempos pasados, "a generaciones anteriores", pero que los jóvenes de hoy "no deberían aceptar de manera natural los acosos invisibles, que van cuajando". El decano de Derecho, Francisco López Simó, ha explicado que la jornada se enmarca dentro de un convenio que la facultad está trabajando con la Comandancia General de Baleares. También ha estado presente en la inauguración de la sesión el coronel Jesús Lanza, Delegado de Defensa en Baleares.