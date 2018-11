El descuento aéreo incrementa los precios de los vuelos desde Palma

Aleix Calveras, profesor de Economía de la Empresa de la Universitat de les Illes Balears lleva medio año pendiente del efecto del descuento del 75% en el transporte aéreo , "como economista y ciudadano", que en teoría beneficia a los residentes en los archipiélagos. En un análisis en el que se fija en los precios de los billetes de avión para volar en el puente de la Constitución desde Palma con destino a Madrid y Barcelona y viceversa (desde la península a la isla), Calveras ha constatado que aquellos se incrementan antes de aplicar la subvención. "Hay un incentivo" por parte de las aerolíneas a "subir los precios" a los pasajeros que tienen derecho al descuento "porque solo pagamos el 25%". Se abre todo un debate que los isleños sufren en primera persona y en el que reina la ley de la oferta y la demanda.

"La diferencia de precio es enorme, casi tres veces más" para el pasajero que vuela desde Mallorca. La ruta Palma- Madrid- Palma cuesta 542 euros, frente a los 188 euros que paga el viajero que hace un Madrid-Palma-Madrid. Tras aplicar el descuento el precio son 156 euros (se excluyen las tasas aéreas no sujetas a la subvención).

"Lo ideal" sería tener la fórmula que usan las aerolíneas, que tienen políticas de precio de acuerdo a "sofisticados algoritmos", observa el economista.

De las aerolíneas en liza en el estudio, Air Europa no responde, y Vueling opta por pasar la palabra a la patronal de las compañías, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA). Desde Iberia Express, sin entrar a valorar las afirmaciones del profesor Calveras –"por prudencia"–, se asegura que no solo "no hemos tocado precios", sino que "hemos incrementando la disponibilidad para volar", al ofertar más de 35 vuelos semanales en la ruta Palma-Madrid.

Alegan desde esta aerolínea que además de clientes residentes cuentan los no residentes y "no se les puede penalizar con incrementos de precios". Lo que les interesa es "ser competitivos" en un mercado con tantos operadores como el de Palma. Las tarifas más baratas se agotan por la alta demanda, por lo que se recomienda comprar con antelación.

ALA apunta a la liberización del mercado. "Las aerolíneas no ponemos los precios", rige la oferta y la demanda", afirma Javier Gándara en nombre de las 70 aerolíneas nacionales e internacionales que representa. El presidente de esta patronal dice que "probablemente" hay más pasajeros de Balears que quieren ir a pasar el puente a la península que al revés. Y pone un ejemplo, en un pico de alta demanda como Semana Santa un Palma-Madrid-Palma vale 70 euros sin descuento de residente y 30 euros con él. La rebaja del precio se debe al hacer la compra con antelación.

Gándara brinda otro dato. En un vuelo del archipiélago a la pensínsula de media viaja un 40% de residentes y un 60% de no residentes. "Si hubiéramos subido precios, habríamos destrozado a los no residentes que no tienen descuento". Entre agosto y octubre, tras entrar en vigor el75% de subvención, el tráfico desde Balears ha crecido un 8,4%. Se incrementará la oferta para que haya más asientos, dice.

Calveras cuestiona que los 400 millones que nos gastamos en el descuento aéreo "al final van al bolsillo de las aerolíneas" y que su crítica se dirige a los que han diseñado la política de subvención", no a las aerolíneas y el libre mercado. Aboga por un descuento fijo por pasajero y destino.