La Plataforma Per un Bon Finançament exige en el nuevo REB un fondo específico para compensar la insularidad

La Plataforma Per un Bon Finançament, integrada por numerosas entidades civiles, sindicales y culturales, ha exigido hoy al Govern que el nuevo Regimen Especial de Balears (REB) cuente con un fondo específico para compensar los efectos negativos de la insularidad y no que se convierta en una vía para compensar la mala financiación, como se dio a entender en la reunión que mantuvieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la presidenta del Govern, Francina Armengol. El próximo lunes se reunirán con la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, para hacerle llegar sus reivindicaciones y no escondieron su poco optimismo a contar con un REB que ayude a paliar la infrafinanciación que sufren las islas a lo largo de la historia.

Miquel Rosselló y Joan Forteza actuaron de portavoces de la plataforma. Forteza ha recordado que las islas llevan un retraso de mñas de 10 años en la financiación, básicamente porque las competencias en educación y sanidad vinieron mal dotadas. "Y pese a ello ningún Gobierno ha sabido arreglar la situación ni coincidiendo con el color político del de Balears". También criticó la escasa inversión del Estado en infraestructuras y anunció que el próximo día 29 realizarán un acto donde leerán un manifiesto para reivindicar una financiación más justa y equitativa para las islas. Forteza se mostró poco optimista de cara a tener un nuevo REB ante el más que probable adelanto electoral en los comicios generales.

Rosselló indicó que sus reivindicaciones, como plataforma que aglutina a la sociedad civil, tiene tres ejes principales. El primero es conseguir una subvención permanente del transporte, al margen del descuento del 75% en los vuelos para residentes que debe ir fijado en el REB. El segundo eje son medidas fiscales y el tercero y más importante el de un fondo de insularidad específico para compensar los efectos de vivir en una isla. "Este fondo no debe ser para paliar la infrafinanciación, que se debe solucionar por otra vía, debe servir para compensar el coste más alto de la insularidad", aseguró Miquel Rosselló.

"Tenemos una mala financiación endémica y en gran parte es por los incumplimientos del Estado a la hora de desarrollar el Estatut de Autonomia. Hemos llegado a una situación insostenible donde las administraciones públicas de Balears no disponen de los recursos necesarios para atender como toca a los ciudadanos de nuestro arxipiélago", afirma la Plataforma en su manifiesto.