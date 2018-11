La oposición califica los presupuestos del Consell de "falsos y de escándalo político"

El pleno para aprobar los presupuestos del Consell, que estaba previsto para hoy jueves, se ha aplazado ante el plantón de la oposición que se negaron a aprobar el orden del día. El PP, El Pi y Ciudadanos argumentaron que no tenían tiempo de revisar y presentar enmiendas a unos presupuestos que recibieron el pasado viernes por la tarde. Ante el plante de la oposición, el equipo de gobierno del Pacto de izquierdas decidió aplazar la sesión hasta el próximo martes.

Los grupos de la oposición calificaron ayer las cuentas del Consell de "falsas, cargadas de mentiras, de escándalo político y de brindis al sol".

El PP se mostró muy crítico y en boca de su portavoz, Mauricio Rovira, aseguró que "se trata de unos presupuestos que repiten las mismas inversiones año tras año porque no las han ejecutado y eso que cuentan con 145 millones más". El popular apuntó también que no se han ejecutado ni el 20% de las inversiones por falta de gestión del Pacto y puso de ejemplo los 21 millones de carreteras que se destinan para paliar los daños de las inundaciones del Llevant que ya están disponibles en 2018 y se vuelven a presupuestar en 2019.

"Son una falacia y una mentira y así lo refleja el propio informe de intervención que les advierte que no cumplirán la regla de gasto de la Ley Montoro por falta de ejecución de las inversiones", aseguró Rovira. Los populares también apuntaron que el Estado ya no envía dinero del Plan de Carreteras porque el Consell no ejecuta los proyectos. Los populares argumentaron que son unos presupuestos "falsos y de fantasía porque los 62 de los millones de euros presupuestados no se podrán gastar aunque quieran, ya que así lo explica el propio informe de la intervención".

Por su parte, Antoni Pastor, portavoz de El Pi, aseguró que "son los presupuestos de la gran mentira, un escándalo político". "Han recortado 8 millones a los ayuntamientos y un 33% a las ayudas para mujeres víctimas de maltrato", añadió el portavoz de El Pi. Pastor achacó la falta de gestión a que el presidente Miquel Ensenyat "ya solo piensa en ser candidato al Govern". El representante de El Pi criticó que la institución insular baje los presupuestos de Cultura y ha remarcado que, volviendo a presupuestar dinero para hacer frente a la riada del Llevant "engañan a la gente porque no destinarán la misma cantidad dos veces". Asimismo, según Pastor, los presupuestos de 2019 son "cutres y están maquillados".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Catalina Serra, apuntó que las cuentas del Consell son "un brindis al sol y consideramos que se ha perdido la legislatura, ya que lo que hace el Consell no llega a la ciudadanía". Serra apuntó que las listas de espera de la "gente necesitada aumenta y no se nota las acciones sociales".

La portavoz naranja en el Consell también denunció el "trato de favor" en las subvenciones, como la otorgada al Gremi de Llibreters, y criticó que en la institución "se apueste por el catalán y no por el mallorquín".