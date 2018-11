Black Friday, derechos claros para los consumidores

"Viernes negro, derechos claros". Faltan 48 horas para el Black Friday, aunque en realidad la avalancha de ofertas ya ha comenzado y a partir de mañana jueves se generaliza en las grandes superficies de Mallorca. Desde la Dirección General de Consumo se recuerdan nuestros derechos y se brindan recomendaciones para obtener el máximo provecho en estas fechas que cada vez más familias aprovechan para hacer las compras de Navidad. Este domingo los comercios estará abiertos.

1. Elaborar una lista previa de los productos necesarios para no gastar más de lo que se ha previsto. Las ofertas y los descuentos atractivos pueden fomentar el consumo y no hay que dejarse llevarse por la emoción, las prisas y la angustia. Conviene comparar los precios habituales de los productos de la lista para comprobar que el descuento aplicado es real, así como comparar marcas y compañías.



2. Leer detenidamente la publicidad del producto que se quiere adquirir y guardarla.

Puede ser útil a posteriori. La publicidad forma parte del contrato y, por lo tanto, obliga a quien lo anuncia.



3. Pedir y conservar el tique o factura.

Es la garantía de la compra, y se debe consultar sobre la posibilidad de cambiar el artículo. El establecimiento no tiene la obligación de cambiar un producto que está en perfecto estado, a menos que así lo anuncie.



4. Igual servicio posventa.

Aunque sea un período de ofertas especiales, el establecimiento está obligado a ofrecer el mismo servicio posventa: una rebaja en el precio no implica una rebaja en los derechos del consumidor. Los productos ofrecidos tienen las mismas garantías legales de siempre.



5. Compras por internet.

Sitios seguros: si se trata de una compra electrónica, se aconseja comprar en sitios seguros. La "s" en una dirección web ("https" en lugar de "http") significa sitio seguro. Otra forma de identificar una página segura es la aparición en la pantalla de un candado cerrado o una llave: con un doble clic aparecerá información sobre el certificado de seguridad.

Precio original: hay que comprobar el precio original del producto: si incluye el IVA y si tiene gastos de envío o no, de manera que se pueda identificar cuál es realmente el descuento que se hace. Los clientes se tienen que asegurar de poder identificar al responsable de la página web o entidad proveedora (nombre, domicilio, CIF).

Derecho de desistimiento: el comprador dispone del derecho de desistimiento, del cual tiene que haber sido informado. Esto permite, sin necesidad de alegar ningún motivo, cancelar el contrato durante un plazo mínimo de 14 días naturales desde el día de la recepción del producto.



Guardar copia de resumen de la compra: al acabar la orden de compra deberá aparecer una página que resume la operación (es aconsejable que los compradores se queden una copia, incluso en caso de que se produzca algún tipo de incidencia u operación fallida por error informático).

La Dirección General de Consumo anima a tener en cuenta otros elementos a la hora de comprar los productos, como valorar si en la producción se han aplicado criterios de sostenibilidad, los efectos sobre el medio ambiente, si la etiqueta tiene información medioambiental, si están hechos con materiales reciclables, el embalaje, si se ha usado imprenta ecológica, etc.

Todas las empresas han de disponer de hojas oficiales de reclamación/denuncia y que es una garantía escoger una empresa adherida al sistema arbitral de consumo.

Más información:



Oficinas de la Dirección General de Consumo

Palma: 971 78 49 96

Maó: 971 36 04 26 / 971 36 87 03

Eivissa: 971 30 67 00 / 971 30 67 64

Cita previa obligatoria



Redes sociales: @IBConsum

Teléfono gratuito de atención al consumidor: 900 16 60 00

Dirección electrónica: consultesconsum@dgconsum.caib.es

Reclamación telemática: reclamacionsconsum.caib.es