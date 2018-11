Matas: "Pido perdón y me arrepiento de los delitos que he cometido"

"Pido perdón a los ciudadanos de Balears por los delitos que he cometido, y por los que estoy aquí en la cárcel y me arrepiento de haber cometido esos delitos, pero yo no me he enriquecido ilegalmente y tampoco en Balears ha habido saqueo de la Administración", declaró ayer ante la Comisión de Investigación del Congreso de la Presunta Financiación Ilegal del PP un Jaume Matas que supo sortear con habilidad las preguntas de los incisivos diputados Juan Pedro Yllanes (Podemos), Pere Joan Pons (PSOE) y Gabriel Rufián (ERC).

Como bien valoró al final de la sesión el diputado del PP Carlos Rojas, la comparecencia de Matas, que habló a través de una vídeoconferencia desde la cárcel de Aranjuez (donde cumple condena de 3 años y 8 meses de privación de libertad por el caso Nóos) se pareció más a un juicio que a un diálogo parlamentario.

El primero en romper el fuego fue el diputado socialista balear Pere Joan Pons. "¿Cómo funcionaba el sistema (de corrupción) por el que usted está en la cárcel?" ¿Ha recibido usted instrucciones de José María Aznar o de Mariano Rajoy (en esa trama de corrupción) o actuaba usted solo?", disparó Pons tras presentar a Matas como uno de los personajes más insignes del PP.

"Pagando la pena de Nóos"



Matas empezó en ese instante su letanía de limitar su responsabilidad a los delitos por los que ha sido condenado, negar que se hubiera enriquecido personalmente con fondos públicos, rechazar la financiación ilegal de su partido en las islas y lanzar balones fuera respecto a la Caja B del PP nacional. "Estoy pagando la pena de Nóos, donde me aplicaron la atenuante muy cualificada de arrepentimiento y reparación del daño. La gestión de mi Gobierno fue de acuerdo a la Ley vigente y nunca he recibido instrucciones del señor Aznar o del señor Rajoy o de nadie que no tuviera potestad legislativa sobre el Govern".

En esa primera parte de su comparencia Matas solo admitió los delitos por los que ha cumplido, o cumple, pena de cárcel: el tráfico de influencias en favor del periodista Antonio Alemany o el desvío de fondos públicos para beneficiar a Iñaki Urdangarin y añadió que le quedan dos causas pendientes (Over y Son Espases) de las que no iba a hacer manifestaciones por estar sub iudice.

"¿Cómo era la conexión territorial de la Caja B de Balears con la Caja B del PP?", insistió el socialista Pons. "Yo solo me siento responsable de los dos delitos que sí he cometido, no de los delitos que no he cometido o de los que no se han demostrado", respondió Matas despejando a la banda.

El juez en excedencia y diputado de Podemos Juan Pedro Yllanes aprovechó la respuesta de Matas sobre sus dos penas de cárcel para recordarle otras sentencias condenatorias del caso Palma Arena, como el cohecho impropio en forma de trabajo en el hotel Valparaíso para su mujer Maite Areal, el caso Ópera , etc.

Yllanes trató de enlazar la financiación irregular del PP de Balears declarada probada en la sentencia de 2015 donde se condenó al cuñado de Matas, Fernando Areal, por un delito electoral, con el caso Túnel de Sóller, donde se declaró autor al presidente conservador Gabriel Cañellas de un cohecho ya prescrito y en cuya sentencia se habló ya de fondos en negro destinados al PP.

"¿Desde 1989 el PP en Balears se ha financiado de manera irregular", inquirió Yllanes. "No", respondió Matas.

Cenas de Navidad



"¿En las cenas de Navidad o de Pascua hablaba con su cuñado Fernando Areal, tesorero del PP, de la financiación irregular del partido?, apretó con sorna el juez que estuvo a punto de presidir el juicio de Nóos.

"Se abrió (por el juez José Castro) una causa por financiación ilegal del PP y se archivó. El tesorero del partido fue condenado, previa conformidad, por pagar servicios electorales del partido sin factura por un tema de ajustes de la contabilidad electoral, pero durante mi mandato no hay financiación ilegal o irregular", zanjó Matas. El exministro usó ayer el escudo del Estado de Derecho cuando los diputados le presionaban con un rosario de acusaciones o de sospechas sobre su trayectoria política o la corrupción de su partido.

"Usted insiste en la financiación ilegal del PP cuando la causa se archivó ¿De qué sirve el Estado de Derecho? ¿cómo puedo defenderme yo?", espetó el compareciente a Yllanes.

El diputado de Podemos preguntó a Matas sobre si había pedido un soborno al constructor Juan Miguel Villar Mir (OHL) para adjudicarle el hospital de Son Espases. "Nunca le he pedido nada y no me consta que nadie le haya pedido nada", dijo el interpelado.

El tercer interrogador fue Gabriel Rufián, que no tuvo un gran día con Matas.

Rufián agradeció al expolítico preso su contrición, pero después se equivocó al atribuirle condenas, como por delito fiscal o blanqueo de capitales, que Matas nunca ha recibido. El expresident aprovechó el turno de Rufián para "pedir perdón a los ciudadanos de Balears por los delitos que cometí, como lo hice en el juicio y en mis declaraciones".