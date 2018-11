La huelga en la cárcel impide el traslado de presos a los juzgados de Palma

La movilización que están desarrollando los funcionarios de la cárcel de Palma, que se han puesto en huelga para exigir mejoras laborales, está repercutiendo de una forma especialmente grave en los juzgados, donde ayer tuvieron que suspenderse varios juicios debido a que no se pudo trasladar a los reclusos que iban a ser juzgados. Esta situación no es nueva, ya que el pasado lunes se produjo algo muy parecido. El furgón policial que traslada a los presos desde la cárcel a las diferentes sedes judiciales no pudo llegar hasta la puerta de entrada del centro penitenciario, al encontrarse con la presencia de una concentración de funcionarios que dificultaba el tráfico. El juicio pudo finalmente celebrarse, aunque sin la presencia física del acusado, que presenció la vista desde una sala de la cárcel y a través del sistema de videoconferencia.

Ayer, como en cualquier jornada habitual , en el juzgado de Vía Alemania estaba previsto celebrar varios juicios con acusados que son presos preventivos. Por la mañana el furgón de la Policía se desplazó a la cárcel para trasladar al edificio judicial a estos presos para celebrar estos juicios, así como a otros reclusos que estaban citados por el juzgado para realizar una determinada gestión. Sin embargo, la Policía entregó ayer un oficio en el juzgado de guardia, indicando que no se habían podido realizar los traslados por el conflicto laboral que persistía en la cárcel de Palma.

Al no contar con la presencia del acusado, que no pudo ser trasladado desde la cárcel de Palma, en la mañana de ayer se suspendieron varios juicios en el edificio de Vía Alemania.

Y esta misma situación se repitió también en la Audiencia de Palma. El tribunal no pudo disponer ayer de la presencia de un acusado.

Por ello, se tuvo que suspender el juicio, al que había acudido el abogado y el fiscal, y se decidió que la vista se celebre esta mañana, siempre y cuando se pueda realizar el traslado del recluso al edificio de la Audiencia.

Servicio médico



Dentro del servicio ordinario de traslados la Policía también se encarga de conducir a los presos al hospital, para ser atendidos de una determinada enfermedad que no puede ser tratada en el centro penitenciario. El pasado lunes sí se pudo trasladar a varios presos que tenían cita en el departamento de diálisis del hospital de Son Espases. Al tratarse de una situación médica urgente, el traslado se pudo realizar sin mayor complicación, a pesar de la presencia de los funcionarios que se manifestaban frente a la entrada del centro penitenciario.

Sin embargo, ayer no ocurrió lo mismo. La Policía comunicó que no se pudo trasladar a ningún preso a la visita médica prevista. Sin embargo, se comprobó que ayer no estaba prevista ninguna cita médica urgente.

Varios jueces ya han mostrado su malestar por las consecuencias que está produciendo esta movilización laboral en los presos, porque se le está impidiendo ejercer su derecho a ser juzgados en la mayor brevedad posible. Advierten que podría darse la posibilidad de que estos presos preventivos sean declarados inocentes y pasen más tiempo de lo establecido en la cárcel.